Gibson | perché la leggendaria manifattura di chitarre e bassi rischia la bancarotta?

(Di martedì 20 febbraio 2018) Passino l’andamento del mercato e la società che cambia – e i gusti, gli orientamenti e le mode che cambiano con lei – ma un’icona non può tramontare. Eppure potrebbe succedere, e nemmeno tra molto tempo. La notizia è che ladi(e) che insieme alla concorrente Fender ha costruito mattone dopo mattone la storia della musica contemporanea – dal blues in poi, tanto per intenderci – potrebbe a breve dichiarare. A benefico dei non musicisti e dei non appassionati, qualche cenno storico è doveroso: fondata da Orvillenel 1902 a Kalamazoo, nel Michigan, poi trasferitasi a metà anni Ottanta a Nashville, cuore pulsante dell’industria musicale americana, laha concepito, costruito e fornito gli strumenti sui quali leggende come B.B. King, Jimmy Page dei Led Zeppelin, Angus Young degli ...