Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Renzi | portare la Ragioneria a

Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi : portare la Ragioneria dello Stato a Palazzo Chigi : Mentre, fuori, centrodestra e centrosinistra si danno battaglia sul campo minato della campagna elettorale, Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi: portare la Ragioneria dello Stato a Palazzo Chigi.Non sarà il patto del Nazareno, non si potrà (ancora) parlare di larghe intese, ma certo che questo "sogno" in comune tra uno degli uomini più vicini a Silvio Berlusconi e il segretario del Pd, fa ...

Gianni Letta 'prevede' Boschi premier : ... Enzo Moavero Milanesi, sottosegretario a Palazzo Chigi con il governo Ciampi agli inizi dei '90, Antonio Catricalà, sottosegretario alla presidenza con Monti premier e altri esponenti del mondo ...

Gianni Letta "prevede" Boschi premier : "Qui c'è Amato che è stato sottosegretario, poi ministro del Tesoro, poi presidente del Consiglio... Attenta Maria Elena che si inizia sottosegretari e si finisce presidenti del Consiglio...". Università Luiss a Roma, parla Gianni Letta, ex sottosegretario e braccio destro di Silvio Berlusconi ai tempi di Palazzo Chigi. In prima fila c'è Maria Elena Boschi. La platea sobbalza alle parole di Letta: più che un ...

Renzi faceva le nomine con Berlusconi I dialoghi segreti con Gianni Letta : Quando Matteo Renzi era premier discuteva alcune nomine con un Berlusconiano doc dal calibro di Gianni Letta. È il patto del Nazareno, finito in alcuni atti della Procura di Roma Segui su affaritaliani.it

'Gianni Letta sarà il prossimo premier'. Augusto Minzolini svela la bomba dul candidato del Cav : L'altroieri Silvio Berlusconi ha annunciato che prima del 4 marzo annuncerò il nome del candidato premier di Forza Italia. E' assai probabile che il Cav aspetti gli ultimi due o tre giorni prima del ...

Silvio Berlusconi - la decisione : Niccolò Ghedini premier. Ma in corsa c'è anche Gianni Letta : Ma dopo il voto, chi esprimerà Silvio Berlusconi come premier? Già, perché il candidato non può essere lui: il mistero, dunque, è ancora fitto. Mo oltre al solito Tajani, ora, spuntano altri nomi ...

Forza Italia - Gianni Letta : 'Tornate da me quando avrete bisogno di formare un governo' : Silvio Berlusconi ci ha rimesso addirittura la salute, con sbalzi di pressione e un grave affaticamento che gli hanno suggerito qualche giorno di riposo dopo giorni e giorni di campagna elettorale ...

CHIETI : PREMIO ARTIGENIUS A Gianni Letta - ''IL FUTURO E' DEGLI ARTIGIANI'' : La piccola impresa deve tornare al centro dell'azione politica. Perché il FUTURO dell'Italia è nelle mani e nella testa DEGLI imprenditori artigiani. Basta con gli annunci e le promesse. Noi - ha ...