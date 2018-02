Gianni Letta "prevede" Boschi premier : "Qui c'è Amato che è stato sottosegretario, poi ministro del Tesoro, poi presidente del Consiglio... Attenta Maria Elena che si inizia sottosegretari e si finisce presidenti del Consiglio...". Università Luiss a Roma, parla Gianni Letta , ex sottosegretario e braccio destro di Silvio Berlusconi ai tempi di Palazzo Chigi. In prima fila c'è Maria Elena Boschi . La platea sobbalza alle parole di Letta : più che un ...

Silvio Berlusconi - la decisione : Niccolò Ghedini premier. Ma in corsa c'è anche Gianni Letta : Ma dopo il voto, chi esprimerà Silvio Berlusconi come premier? Già, perché il candidato non può essere lui: il mistero, dunque, è ancora fitto. Mo oltre al solito Tajani, ora, spuntano altri nomi ...

Gianni Morandi su RTL 102.5 - col nuovo album e la scaletta del tour scelta dal pubblico : come seguire e partecipare : Il pubblico sarà protagonista di una speciale intervista a Gianni Morandi su RTL 102.5, in onda giovedì 4 gennaio 19.00 alle 21.00 in radio e radiovisione. L'occasione è la promozione del nuovo album D'Amore D'autore, rilasciato lo scorso novembre su etichetta Sony Music, e del relativo lungo tour in partenza a febbraio da Jesolo (biglietti disponibili in prevendita su TicketOne). Particolarità della serata sarà la partecipazione del ...