Gerusalemme | Abu Mazen a Nazioni Unite “Riconoscere la Palestina come membro” Poi lascia

Pence celebra 'Gerusalemme capitale d'Israele'. Abu Mazen : 'l'Ue ci riconosca' : L'alto rappresentante della politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, ha ribadito la linea dell'Unione su Gerusalemme che dovrà diventare la capitale di due Stati, Israele e Palestina.

Gerusalemme - Turchia : “Riconoscere la Palestina”. Abu Mazen : “Stop mediazione Usa. Accordi di Oslo non più vincolanti” : “Dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina con i confini del 1967, liberandoci dall’idea che questo sia un ostacolo alla pace”, e “Gerusalemme come capitale dello Stato occupato di Palestina”. È l’appello lanciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in apertura del vertice straordinario dell’Organizzazione della cooperazione islamica a Istanbul, i cui Paesi cercano una posizione comune sulla decisione di Donald ...

Abu Mazen : è Gerusalemme nostra capitale : 12.45 "Dobbiamo riconoscere chiaramente che Gerusalemme è la capitale eterna dello Stato di Palestina. Il nostro popolo si aspetta molto da questo incontro". Così il presidente palestinese Abu Mazen, al summit straordinario dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) Di fronte alla "decisione unilaterale" di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele, "il mondo intero ha reagito all'unisono da est a ovest,compresi quegli ...

Gerusalemme - summit del mondo islamico. Abu Mazen : 'Adesso basta a mediazione Usa' : Durante il discorso inaugurale del summit Erdogan ha mostrato l'immagine, circolata nei giorni scorsi sui media di tutto il mondo, di un bambino palestinese bendato e circondato da militari ...

Gerusalemme : Abu Mazen - da adesso basta mediazione Usa : Di fronte alla "decisione unilaterale" di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele, "il mondo intero ha reagito all'unisono da est a ovest, compresi quegli stati che in passato ...

Gerusalemme - Netanyahu : “Riconoscerla capitale è un passo verso la pace”. Abu Mazen in Egitto. Putin in Medio Oriente : “Gerusalemme è sempre stata la capitale di Israele. Trump ha solo messo in chiaro i fatti. Il raggiungimento della pace si basa sul riconoscimento della verità e riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele è la verità. Non è un ostacolo alla pace, ma è un modo per arrivare ad essa”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella conferenza stampa congiunta a Bruxelles insieme all’Alta rappresentante Ue per gli ...

Ancora scontri per Gerusalemme. Abu Mazen non vedrà Pence. Netanyahu va da Macron : Continuano le proteste contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele. Finora 4 i morti e centinaia i feriti. Hamas assicura che l'intifada continua. Proseguono i lanci di razzi, raid in risposta dell'aviazione israeliana. Il ministro della difesa israeliano Lieberman fa sapere che sono state colpite 'installazioni di importanza critica per Hamas'. Abu Mazen dice no all'incontro con il vicepresidente Usa Pence durante ...

Ancora scontri a Gerusalemme. E Abu Mazen non vedrà Pence : Gerusalemme, (askanews) - Ancora forti tensioni nel mondo arabo dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere unilateralmente Gerusalemme capitale di Israele. Dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Betlemme e ...

