Gentiloni va a Macerata | domani partecipa a vertice su sicurezza

Macerata - Gentiloni : meschino e irresponsabile alimentare paure : Roma, 11 feb. , askanews, 'Purtroppo c'è chi cerca di soffiare sul fuoco' della paura 'con comportamenti meschini e irrepsonsabili'. Ma 'il bisogno di sicurezza non è un bisogno fittizio. Non è un'...

Spari a Macerata - Gentiloni : 'Nessuno minimizzi gli atti criminali' : "Non consentiremo e nessuno di minimizzare comportamenti criminali, sono ingiustificabili nell'Italia del 2018". E' quanto ha dichiarato il premier Paolo Gentiloni, parlando dell'attentato xenofobo ...

Macerata - Gentiloni contraddice Minniti : “Non scambiare situazione migratoria con quella della sicurezza” : “Non scambiamo la situazione migratoria che stiamo affrontando con quella della sicurezza“. Paolo Gentiloni contraddice su tutta la linea Marco Minniti. Partecipando all’apertura della campagna elettorale della federazione Pd di Ascoli Piceno, il presidente del Consiglio ha pronunciato parole che contrastano nettamente con quelle affidate dal suo ministro dell’Interno a La Repubblica: “Chi soffia sul fuoco trova spazio. ...

Gentiloni e il raid di Macerata 'Giustificazione del fascismo è fuori da Costituzione' : La discussione politica è aperta e libera. La giustificazione di comportamenti criminali e razzisti è fuori dalla Costituzione'. Tags Argomenti: Macerata aid razzista a Macerata pd elezioni politiche ...

Gentiloni e il raid di Macerata 'La giustificazione del fascismo è fuori dalla Costituzione' : O ce ne rendiamo conto o viviamo in un altro pianeta, grave per chi fa politica', ha chiarito Gentiloni. 'Noi abbiamo bisogno di migrazione regolata', ha aggiunto. Tags Argomenti: Macerata aid ...

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". L'appello di LeU a Paolo Gentiloni per autorizzare la manifestazione a Macerata : Una lettera-appello, firmata da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per Liberi e Uguali e indirizzata al premier Paolo Gentiloni e al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata."La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa. Quello che è successo a Macerata ha un nome ...

Salvini attacca su Macerata - Gentiloni : 'Serve responsabilità' : , askanews, Il raid razzista di Macerata, in cui un giovane di 28 anni, già candidato alle elezioni comunali con la Lega, ha sparato ferendo sei immigrati, fa infuriare la polemica politica. Ad ...

Salvini attacca su Macerata - Gentiloni : "Serve responsabilità" : ... anche perché è serio il rischio che gravi episodi di cronaca alimentino tensioni e scontri sociali fino a degenerare in folli esplosioni di violenza come quella di oggi". 3 febbraio 2018 Diventa fan ...

Da Gentiloni - Renzi e Di Maio un invito alla calma dopo i fatti di Macerata : Roma, 3 feb. , askanews, 'Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche: comportamenti criminali non possono avere alcuna motivazione ideologica. I delinquenti sono delinquenti'. Lo ...

Macerata - Gentiloni : fermiamo subito e insieme spirale violenza : Roma, 3 feb. , askanews, 'Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche: comportamenti criminali non possono avere alcuna motivazione ideologica. I delinquenti sono delinquenti'. Lo ...

Sparatorie Macerata - Gentiloni : 'Odio e violenza non ci divideranno' : "Odio e violenza non riusciranno a dividerci". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo le Sparatorie a Macerata. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno ...

Gentiloni : "Odio e violenza non ci divideranno". Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : "Ora calma - non strumentalizziamo" : Ferma condanna da molti partiti politici per quanto è accaduto a Macerata dove un uomo di 28 anni, Luca Traini, ha sparato contro persone di origine straniera ferendone sei a bordo della sua auto, un'alfa 147 nera. Il premier Paolo Gentiloni ha invitato tutte le forze politiche alla responsabilità. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge, questo è lo Stato". ...

Macerata - spara contro uomini di colore : sei feriti - un fermato - Gentiloni : 'Odio e violenza non ci divideranno' : Momenti di panico a Macerata : diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati da un'auto scura per le vie della città. I bersagli sono persone di colore. Si segnalano almeno 6 feriti, 5 uomini e ...

Gentiloni : 'Odio e violenza non ci divideranno'. Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : 'Ora calma - non strumentalizziamo' : Chi, come Salvini, strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza che dobbiamo fermare al più presto. Odio e violenza che ...