Gentiloni | non è il tempo delle favole ma di chi sa come agire

Lombardia : Violi (M5S) - Gentiloni non resusciterà campagna Gori : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – ‘Gentiloni arriva a Milano per cercare di resuscitare inutilmente la scadente campagna elettorale di Gori e del Pd. Non ci riuscirà, i cittadini hanno ampiamente capito che il Berluschino di Bergamo è l’ennesima patacca di Renzi”. Così Dario Violi, candidato del M5S a Presidente della Regione Lombardia.“Il suo programma politico è un libro dei sogni datato, se va bene, 1980 come ...

Gentiloni : rischi terrorismo non finiti : 12.07 "La minaccia terroristica non è esaurita". Lo afferma il presidente del Consiglio Gentiloni, commentando la relazione annuale dei servizi segreti. Il premier ha citato espressamente il pericolo dei foreign fighters. "La minaccia del terrorismo che controlla un territorio è stata sconfitta militarmente in Iraq e Siria", ha anche detto Gentiloni, aggiungendo che "il "il 2018 ha un alto tasso di imprevedibilità geopolitica".

Canone Rai - Gentiloni : “Esentati dal pagamento altri 235mila over 75. In tutto sono 350mila” : Salgono da 115mila a 350mila gli over 75 esentati dal pagamento del Canone Rai. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sede della direzione generale dell’Agenzia del Demanio a Roma durante la presentazione dei risultati 2017. “È stato appena firmato dai ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico un decreto importante, pur limitato”, ha spiegato il premier, “perché aumenta la fascia di reddito ...

