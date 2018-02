Galbiati | coach da record | Voglio bene ai giocatori Ho vinto con il sorriso

lastampa

(Di martedì 20 febbraio 2018) Basket, i segreti del tecnico che ha portato Torino alla Coppa Italia: 'Amo parlare ai ragazzi, per me sono i migliori del mondo' OggiPaolocompie 34 anni, eppure è riuscito a conquistare una Coppa Italia dopo soli 13 giorni da capo allenatore della Fiat Auxilium Torino, la sorpresa della Final Eight di ...