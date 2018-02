Fusi due volte felice «Per il gol e per il Como»

Sting e Shaggy / Video - "Don't Make me wait" : la Fusi one di due stili totalmente differenti (Sanremo 2018) : Video , Sting e Shaggy si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo dando vita ad un omaggio inatteso a Zucchero. Nel frattempo, l'ex olice ci parla del suo vino.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:54:00 GMT)

Tumori - la scoperta di due scienziati italiani : la Fusi one di due geni dà energia al cancro : Una fusione di due geni che scalda i motori del cancro , dandogli benzina per correre, moltiplicare le cellule maligne, diffondersi. È il punto di forza del più aggressivo e letale dei Tumori al cervello, il glioblastoma (ma anche di altre neoplasie). E potrebbe ora trasformarsi nel suo tallone d’Ach

Cancro - “scoperta la Fusione di due geni che fa crescere e proliferare tutte le forme di tumore” : Una chiave per comprendere il meccanismo che alimenta tutti i tumori. È stata scoperta quella che può essere considerata la “droga” del Cancro contro cui diventa ora possibile rivolgere molti farmaci già esistenti. Il risultato, pubblicato su Nature, è del gruppo della Columbia University di New York guidato da Antonio Iavarone. I farmaci che bloccano il meccanismo molecolare che dà energia ai motori del tumore esistono già, anche se ...