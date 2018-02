Furti a Milano | più proprietari che bici rubate

Milano - specializzati in Furti di camion : 7 arresti : I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni , Milano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone , di cui cinque egiziani, , tra i 31 e i 56 ...

Milano : specializzati in Furti di camion e riciclaggio - 7 arresti (2) : (AdnKronos) - L’attività investigativa, anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, ha consentito di individuare il gruppo, i cui componenti risultano tutti con precedenti specifici, specializzato in furti, principalmente di mezzi da lavoro, al fine di far giungere i pezzi di ricambio in Nor

Furti dentro auto parcheggio Lampugnano via Natta Milano - tre arresti : La Polizia di Stato, mercoledì 14 febbraio, a seguito di numerose denunce pervenute per Furti a bordo auto all'interno del parcheggio ATM "Lampugnano" di Via Giulio Natta, ha predisposto un servizio ...

Milano - Sala : «Basta Furti di bici - arriva il codice anti ladri» : «Oggi parliamo di biciclette. Devo, innanzitutto, dare atto ai Consiglieri del Movimento Cinque Stelle di essere stati i primi a proporre un registro delle biciclette. Un tema quanto mai attuale, ...

Milano : Furti di auto e riciclaggio - 4 arresti : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - La polizia stradale di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone specializzati in furti di auto e riciclaggio. Le attività, coordinate dal sostituto procuratore David Monti, operate tramite servizi di pedinamento, a

Milano - Furti e riciclaggio auto : 14 arresti : I carabinieri di Milano hanno sgominato una banda dedita ai furti e al riciclaggio delle automobili. L'operazione ha portato all'arresto di 14 persone, di cui un moldavo, ritenute responsabili di ...

Oltre 150 Furti di auto in 4 mesi - 14 arresti tra Milano e Pavia : Milano, 30 gen. , askanews, Sono accusati di aver commesso almeno 150 furti di automobili in quattro mesi, tra settembre e dicembre 2017, in strade e parcheggi di centri commerciali dell'area ...

Furti dentro auto con disturbatore di frequenze Milano - due arresti : Credevano di agire indisturbati: individuavano automobilisti in procinto di parcheggiare la propria autovettura e, quando le vittime scendevano e si allontanavano convinti di avere chiuso con il ...

Ancora Furti dentro auto con disturbatore frequenze Milano - agivano in aree servizio autostradali : Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano hanno individuato due uomini albanesi di 46 e 49 anni ritenuti responsabili, rispettivamente, di furto a ...

Milano - Furti da Tom Ford : arrestato addetto sicurezza - denunciati 2 dipendenti - : Milano " C'è chi doveva sorvegliare e invece rubava, chi era regolarmente assunto " con stipendi anche oltre 2000 euro al mese " e prelevava profumi dal magazzino. Un'indagine della polizia ha portato ...

Milano : Furti in negozi quadrilatero moda - un arresto e due denunce : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino senegalese di 28 anni e indagato in stato di libertà per furto due dipendenti di negozi del quadrilatero della moda di Milano. L’indagine degli agenti dell’ufficio prevenzione generale è stata avviata dopo la denuncia presentata dai

Milano : Furti e borseggi in hotel e ristoranti - 11 arresti (2) : (AdnKronos) - Sempre identico il modus operandi: una volta individuati gli obiettivi più remunerativi, un gruppo di 3-4 persone entrava in azione - tenendosi in contatto con auricolari e conversazioni di gruppo tramite smartphone -, quindi sottraevano bagagli e borse alle vittime approfittando o pro

Milano.Furti - scoperta gang sudamericana : 11.29 I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito nelle province di Milano,Cremona e Mantova, un ordine di custodia cautelare nei confronti di 11 sudamericani (6 peruviani,4 cubani e 1 colombiano),ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a furti aggravati e borseggi in alberghi,ristoranti,negozi, aeroporti e altri luoghi pubblici. L'indagine ha consentito di documentare l'esistenza di ...

Milano : Furti e borseggi in hotel e ristoranti - 11 arresti : Milano, 18 dic. (AdnKronos) - Una banda specializzata in furti aggravati e borseggi all’interno di alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, aeroporti e altri luoghi pubblici è stata sgominata dai carabinieri del comando Provinciale di Milano che hanno eseguito, nel capoluogo lombardo e nelle prov