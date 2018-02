“Fuori da Mattino 5” Il risultato dopo il polverone alzato da Federica Panicucci

caffeinamagazine

: Mi sono svegliata alle otto del mattino e non ho neanche pranzato,perché mia madre doveva uscire presto ed io ne ho… - holldmetight : Mi sono svegliata alle otto del mattino e non ho neanche pranzato,perché mia madre doveva uscire presto ed io ne ho… - HP_otterhead : RT @DjFiloxx: Il momento più bello della giornata? Stare sull’autobus tranquilli guardando fuori dal finestrino iniziando a fare partire i… - gazzo1966 : @pianetagenoa magari dico io puntare sui suoi -

(Di martedì 20 febbraio 2018) La vicenda del fuori onda diha creato un vero scompiglio. La conduttrice durante5 si è lasciata andare a delle intemperanze fuori dalle righe nei riguardi del collega Francesco Vecchi, reo di essersi dilungato un po’ troppo nel corso del suo spazio. La moglie di Fragettala figuraccia nazionale ha cercato in tutti i modi di scusarsi e in diretta tv ha detto quanto era dispiaciuta per l’accaduto, sottolineando che tutto sommato queste sono cose che possono capitare. Ma nonostante la pubblica ammenda e il capo cosparso di cenere, per la conduttrice si è messa male e il pubblico che è abituato a vederla sempre sorridente non l’ha affatto presa bene. In particolare un frase ha colpito molto negativamente tutti: “Vediamo a settembre quando sarai a casa…”, alludendo al fatto che in trasmissione con lei non ci sarebbe stato più. Insomma, una bordata ...