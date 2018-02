Francesco Monte Sarà davvero in Honduras? Paola Di Benedetto l' aspetta L' Isola dei

PAOLA DI BENEDETTO/ Pensa a Francesco Monte - ma non convince Alessia Mancini (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 PAOLA Di BENEDETTO sente la mancanza di Francesco Monte, che lasciato il reality. La ex madre natura non gode della simpatia di Alessia Mancini.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:00:00 GMT)

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Eva Henger a Pomeriggio 5 : “Francesco Monte e le canne? Presto usciranno delle prove. Io e Nadia Rinaldi restiamo amiche” : Eva Henger e le prove sulle presunte canne di Francesco Monte: l’attrice ungherese ancora legata a Nadia Rinaldi Eva Henger non molla. L’attrice ungherese continua la sua battaglia sul canna-gate che è scoppiato all’Isola dei Famosi e che ha travolto Francesco Monte. Di nuovo ospite di Pomeriggio 5, l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha ribadito […] L'articolo Eva Henger a Pomeriggio 5: “Francesco Monte e le ...

Paola Di Benedetto vicina a Marco Ferri all’Isola dei Famosi - parla l’ex fidanzato : “Ha salutato Francesco Monte freddamente” : Isola dei Famosi, Madre Natura ha già dimenticato Francesco Monte: parla l’ex fidanzato Matteo Gentili a Pomeriggio 5 Francesco Monte e Paola Di Benedetto: una storia già finita prima ancora di cominciare? A quanto pare sì e a sottolinearlo è stato l’ex fidanzato di Madre Natura, il calciatore Matteo Gentili. Lo sportivo è stato ospite […] L'articolo Paola Di Benedetto vicina a Marco Ferri all’Isola dei Famosi, parla ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - il calciatore Matteo Gentili a Pomeriggio 5 : 'A gennaio ci siamo baciati - ora...' : 'Ho visto Paola molto fredda e distaccata, non è quella che conosco io' . Così Matteo Gentili , calciatore del Real Forte Querceta, a Pomeriggio 5 commenta la reazione di Paola Di Benedetto dall'Isola ...

Francesco Monte e Anna Tedesco insieme a Uomini e Donne (FOTO) : Uomini e Donne: Anna Tedesco si schiera dalla parte di Francesco Monte Settimane fa è scoppiato il cAnna – gate all’Isola dei Famosi. Difatti, Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato dell’erba nei giorni passati nella famosa villa prima che iniziasse il reality show vip vero e proprio. Una dichiarazione, che ha creato un incredibile polverone mediatico. Motivo per cui l’ex ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte torna da Paola? 'Lo penso sempre' : Colpo di scena a dir poco clamoroso: pare che all'Isola dei Famosi tornerà un ex naufrago. Dopo la questione della droga, Francesco Monte potrebbe ritornare a Cayos Cochinos. Ma l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non tornerebbe nelle vesti di concorrente bensì come un ospite. A caldeggiare questa proposta è stata la padrona del programma. Vediamo subito le ultime news su L'Isola dei Famosi 2018. Francesco Monte torna all'Isola? La proposta di ...