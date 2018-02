Forza Nuova | militante legato e picchiato in strada | Dieci contro uno

Militante di Forza Nuova legato e pestato/ Palermo - testa spaccata a Massimo Ursino : Fiore - "odio comunista" : Militante di Forza Nuova pestato a Palermo, episodio accaduto in centro città: Massimo Ursino è stato legato e picchiato da quattro persone.

Militante di Forza Nuova legato e pestato in strada a Palermo : Massimo Ursino, segretario provinciale palermitano di Forza Nuova, è stato vittima nel tardo pomeriggio di martedì 20 febbraio, di un violento pestaggio nel capoluogo siciliano.

Palermo - militante di Forza Nuova legato mani e piedi e pestato in strada : Il responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, è stato bloccato, legato mani e piedi e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale via Dante,...

Palermo - militante di Forza Nuova legato mani e piedi e pestato in strada : Il responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, è stato bloccato, legato mani e piedi e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale via Dante, a ...

Militante di Forza Nuova legato e pestato/ Palermo - testa spaccata a Massimo Ursino : Fiore - “odio comunista” : Militante di Forza Nuova pestato a Palermo, episodio accaduto in centro città: l'esponente del partito di destra è stato legato e picchiato da quattro persone(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:36:00 GMT)

Palermo - militante Forza Nuova legato e picchiato in strada : Il responsabile provinciale palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, è stato immobilizzato e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale via Dante, a Palermo. ...

Palermo - un militante di Forza Nuova legato e picchiato in strada : Palermo, un militante di Forza Nuova legato e picchiato in strada La violenta aggressione fatta in una zona pubblica e filmata con un cellulare Continua a leggere L'articolo Palermo, un militante di Forza Nuova legato e picchiato in strada sembra essere il primo su NewsGo.

Militante di Forza Nuova pestato e legato : testa spaccata al segretario provinciale : Massimiliano Ursino è stato aggredito tra via Dante e piazza Lolli, non lontano dalla sede di FN. L'allarme aggressioni lanciato a pochi giorni dall'arrivo di...

Dirigente Forza Nuova legato e pestato a sangue : Lo hanno accerchiato , immobilizzato e picchiato selvaggiamente. Vittima della violenta aggressione a Palermo è il segretario provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino. Secondo le prime informazione ...

Il responsabile provinciale di Forza Nuova di Palermo legato con nastro da imballaggio e pestato in strada a Palermo : Il responsabile provinciale di Forza nuova, Massimo Ursino, è stato bloccato, legato mani e piedi e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale via Dante, a Palermo. È accaduto intorno alle 19.20. L'uomo è stato portato in ospedale da un'ambulanza.Ursino sarebbe stato accerchiato da una mezza dozzina di persone, vestite di nero e con i volti coperti da sciarpe o da passamontagna: del ...

Palermo - militante di Forza Nuova ?legato e pestato in strada : Un gesto di estrema follia. Un militante di Forza Nuova sarebbe stato prima bloccato, poi legato e infine picchiato nella centralissima via Dante di Palermo. La vittima ha riportato, secondo quanto riporta PalermoToday, alcune ferite serie alla testa ed è stato trasportato all'ospedale Civico. L'aggressione si è consumata in via Dante tra piazza Lolli e piazza Virgilio. A pochi passi dalla sede di Forza Nuova. Adesso sull'episodio ...

Palermo : dirigente Forza Nuova legato e pestato a sangue in strada : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – Lo hanno accerchiato, immobilizzato e picchiato selvaggiamente. Vittima della violenta aggressione a Palermo il segretario provinciale di Forza nuova, Massimo Ursino. Secondo le prime informazione l’agguato è avvenuto poco fa nella centralissima via Dante. Gli aggressori lo avrebbero avvicinato, immobilizzato legandolo e successivamente pestato a sangue. Immediatamente soccorso è stato condotto ...

Palermo - militante di Forza Nuova legato e picchiato in centro - : successo in via Dante. La vittima è Massimo Ursino, responsabile provinciale FN: portato in ospedale, ha contusioni al volto e una ferita alla testa. Sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone ...

Palermo : dirigente Forza Nuova legato e pestato a sangue in strada : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Lo hanno accerchiato, immobilizzato e picchiato selvaggiamente. Vittima della violenta aggressione a Palermo il segretario provinciale di Forza nuova, Massimo Ursino. Secondo le prime informazione l'agguato è avvenuto poco fa nella centralissima via Dante. Gli aggresso