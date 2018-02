optimaitalia

: #Fortnite pronto alla terza stagione, in crescita il Pass Battaglia - OptiMagazine : #Fortnite pronto alla terza stagione, in crescita il Pass Battaglia - zazoomblog : Fortnite pronto al nerf del fucile a pompa come cambierà il gameplay - #Fortnite #pronto #fucile #pompa - OptiMagazine : #Fortnite pronto al nerf del fucile a pompa, come cambierà il gameplay -

(Di martedì 20 febbraio 2018)si avvia verso la naturale conclusione della seconda, e ovviamente i giocatori fremono nell'attesa di scoprire quali saranno i contenuti resi disponibili dagli sviluppatori in concomitanza con l'inizio delle nuove ostilità. Gli occhi di tutti sono quindi puntati irrimediabilmente sul, lo strumento preferito da chi vuole avere accesso a contenuti esclusivi sotto forma di ricompense. Non mancano ovviamente premi istantanei per tutti coloro che daranno fiducia fin da subito a Epic Games, come il costume Specialista delle missioni, con il numero di ore investite inche contribuiranno ad accrescere il numero di ricompense sbloccate.Ma cosa cambia con ildelladi? Rispetto alato, ci sono trenta livelli in più (per un totale di cento), e con l'aumentare dei livelli aumenta di fatto anche il bottino ...