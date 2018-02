Follia di un pastore sardo | infilza una volpe col forcone

ilgiornale

(Di martedì 20 febbraio 2018) Unha ucciso brutalmente colunarimasta intrappolata in una tagliola, mentre una donna filmava il tutto con il suo smartphone. Il video, della durata di poco più di due minuti, è stato poi condiviso su WhatsApp: mostra l'uomo cheripetutamente l'animale, accusata di fare strage di agnelli - infliggendogli atroci sofferenze fino alla sua morte. Poi gli getta i resti di un agnello e dice - in- "Ora mangiati questo". A quel punto la donna dice: "Se vedono questo filmato ti arrestano". "Che mi arrestino", replica lui schiacciando la testa dellacon un piede. Sul caso indagano carabinieri, polizia e corpo forestale. "Sono profondamente pentito di quello che ho fatto", ha detto al tgVideolina - come riporta l'Ansa - ilrimasto anonimo, ...