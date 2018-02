Flat tax | rimpatri | sicurezza | il programma di Berlusconi

Berlusconi : Con Flat tax via tassa su prima casa e prima auto - Forza Italia indicherà il premier : Con l'introduzione della flat tax , "che approveremo entro l'estate se otterremo la maggioranza alla Camera e al Senato, elimineremo le imposte sulla prima casa e sulla prima auto". Lo ha detto Silvio ...

Berlusconi : Con Flat tax via tassa su prima casa e prima auto - Forza Italia indicherà il premier : Con l'introduzione della flat tax , "che approveremo entro l'estate se otterremo la maggioranza alla Camera e al Senato, elimineremo le imposte sulla prima casa e sulla prima auto". Lo ha detto Silvio ...

Elezioni : Berlusconi - Flat tax e migranti - così cambio l’Italia : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “L’esperienza storica delle maggiori economie del mondo dimostra che ridurre le tasse fa bene non soltanto all’economia, ma anche ai conti dello Stato. Solo la sinistra in Italia non lo ha ancora capito. Un esempio classico è quello degli Stati Uniti: negli anni ’60 Kennedy e poi di nuovo negli anni ’80 Reagan vararono un grande piano di riduzione delle imposte e in entrambi i casi ...

Elezioni : Berlusconi - Flat tax e migranti - così cambio l’Italia (2) : (AdnKronos) – Berlusconi assicura poi che il centrodestra guarda al Ppe e che la Lega è “consapevole di questa realtà”. “Io non ho ritrovato ora un rapporto con la signora Merkel – precisa l’ex premier – al contrario, abbiamo avuto sempre relazioni corrette e cordiali, ispirate a rispetto, stima e amicizia. Con lei condividiamo i valori cristiani e la visione liberale e moderata che è propria della ...

Flat tax - un enorme regalo ai ricchi : Occorre sempre procedere con circospezione e con la propria testa, “provando e riprovando”, come diceva il Poeta. In modo da evitare fuorviamenti ed erramenti. Ma poi anche per non prendere per cure quelle che sono in verità malattie e per soluzioni quelli che, a una più attenta analisi, si rivelano problemi. Si discute molto ultimamente, e da più parti, sulla quaestio della “Flat tax”, la “tassa piatta” che porterebbe al 15 per cento per tutti ...

Economia : la sinistra "tassa e spendi" contro la Flat tax : Milano 19 Febbraio Partiamo dal principio che in Italia solo grazie al centrosinistra, ai comunisti, ai cattocomunisti, il fisco è diventato ossessivo, complicato, soffocante e persecutorio. La ...

"All'azienda Italia serve la Flat tax" : In Italia non si deve più pensare a un'economia basata sulle rendite finanziarie, bensì sul valore della produzione'. C'è chi continua a evocare i fantasmi del passato. 'Del passato non bisogna aver ...

All’azienda Italia serve la Flat tax : Innovazione, rilancio dell’industria, Jobs act e riforma Fornero, tasse, Europa a due velocità: Nicola Ciniero, 62 anni, ai vertici di Ibm Italia per 12 anni, di cui 8 come presidente, da un anno si occupa di mobilità: è vicepresidente di BePooler, società impegnata nel car pooling aziendale. In questa intervista a il Giornale, Ciniero commenta lo stato dell’arte dell’economia Italiana e propone la sua ricetta ...

Elezioni : Renzi - più facile credere a Babbo Natale che a Flat tax : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “E’ più facile credere a Babbo Natale che alla flat tax, non esiste, non sta in piedi, non l’hanno mai fatta in vent’anni, però si può ridurre piano piano le tasse come abbiamo iniziato a fare”. Così Matteo Renzi, intervistato dal Tg 5. L'articolo Elezioni: Renzi, più facile credere a Babbo Natale che a flat tax sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Renzi : “Rimborsi M5S? Il problema è capire da che parte sta sull’Ue” e su Flat tax : “Come credere a Babbo Natale” : Per Matteo Renzi, il problema del M5S “non sono gli scontrini, oggi per il movimento degli ex onesti non è chiaro se stanno nell’euro o fuori, se sui vaccini sono dalla parte della scienza o di quella della stregoneria”. A Napoli, poi, Renzi, parla anche della destra: “Chi vota a destra stavolta non vota Berlusconi, ma vota Salvini“. L'articolo Elezioni, Renzi: “Rimborsi M5S? Il problema è capire da che parte ...

Renzi : "Flat tax? Come credere a Babbo Natale" : Napoli, 17 feb. (Adnkronos) - "Se la flat tax è credere a Babbo Natale, il reddito di cittadinanza è credere alla Befana". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando all'Unione industriali di Napoli nel corso di un incontro con gli imprenditori. "Il reddito di cittadinanza - ha aggiunto

Renzi : "Flat tax? Come credere a Babbo Natale" : Se la flat tax è credere a Babbo Natale, il reddito di cittadinanza è credere alla Befana ". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi , parlando all'Unione industriali di Napoli nel corso di un ...

Renzi : “Flat tax? Come credere a Babbo Natale” : Napoli, 17 feb. (Adnkronos) – “Se la flat tax è credere a Babbo Natale, il reddito di cittadinanza è credere alla Befana”. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando all’Unione industriali di Napoli nel corso di un incontro con gli imprenditori. “Il reddito di cittadinanza – ha aggiunto Renzi – è un messaggio diseducativo di una certa cultura assistenzialista che dice: tu non lavorare, io ti ...

"Crescita al 3 per cento con la Flat tax e le misure sul lavoro" : In più di 60 Paesi ha prodotto una forte crescita dell'economia, più posti di lavoro e più entrate nelle casse dello Stato, con un aumento fino al 30% del gettito. La flat tax ha anche semplificato ...