Filippo Nardi tradito da Bianca Atzei all’Isola dei Famosi

Jonathan Kashanian/ Critiche in diretta per lui : Filippo Nardi lo mette nei guai (Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 Jonathan Kashanian ha stretto una bella amicizia con Marco Ferri, tanto che gli altri naufraghi si sono sbilanciati sul loro rapporto.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:19:00 GMT)

NADIA RINALDI/ "Filippo Nardi è stato il più falso di tutti" (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger e NADIA RINALDI, dopo l'Isola dei Famosi il caso "canna gate" continua ma la loro amicizia non è a rischio: "Ci conosciamo da 22 anni, capisco che per lei è doloroso"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:12:00 GMT)

BENEDETTA DOLFI/ L'ex moglie e il figlio Zachary nei pensieri di Filippo Nardi (L'Isola dei famosi 2018) : BENEDETTA DOLFI, L'ex moglie di Filippo Nardi e il figlio Zachary Nardi Dei sempre nei pensieri del naufrago. Le confidenze delL'ex gieffino ai compagni d'avventura (L'Isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:35:00 GMT)

Bianca Atzei a caccia dell'uomo ideale sull'Isola dei Famosi : l'identikit sembra quello di Filippo Nardi : Bianca Atzei proprio non ce la fa a rimanere senza amore. E così, naufraga sull'Isola dei Famosi , SPECIALE 1 - SPECIALE 2 , , si confida con i compagni di reality. Descrivendo il suo uomo ideale. Che,...

SIMONE BARBATO/ Se Filippo Nardi non sarà eliminato si vendicherà di lui? (Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 SIMONE BARBATO ha trascorso la settimana sull'isola dei pejor lontano da Elena Morali. Il mimo non si è integrato nel gruppo.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Bianca Atzei/ Flirt con Filippo Nardi per dimenticare Max Biaggi? (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei, una delle naufraghe di questa edizione de L'Isola dei Famosi 2018, dopo le ultime travagliate settimane è apparsa più serena ha pure delineato il suo ideale di uomo...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Isola dei famosi - anticipazioni 20 febbraio : Amaurys Perez - Filippo Nardi e Franco Terlizzi a rischio : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 20 febbraio ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Sua mamma e Filippo Nardi i migliori alleati (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI è una delle protagoniste indiscusse dell'Isola dei famosi 2018. In Italia la madre ha rivelato le molestie subite dalla figlia quando aveva solo 19 anni.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 08:05:00 GMT)

Filippo NARDI/ Sarà eliminato o la “love story” con Bianca Atzei lo salverà? (Isola dei famosi 2018) : FILIPPO NARDI è tra i nominati della settimana all'Isola dei famosi 2018. L'amicizia con Bianca Atzei, che fa sognare il pubblico, lo salverà dall'eliminazione?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 07:36:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - FRANCESCO MONTE RITORNA?/ Tra Bianca Atzei e Filippo Nardi spunta... Franco Terlizzi : ISOLA dei FAMOSI 2018: Alessia Mancini “ape regina”, FRANCESCO MONTE prepara ritorno choc? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul reality show ambientato in Honduras(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 20:53:00 GMT)

BIANCA ATZEI DIMENTICA MAX BIAGGI?/ Video - con Filippo Nardi c'è del tenero - ci scappa quasi un bacio... : Video, BIANCA ATZEI e Filippo Nardi si lasciano andare a un mezzo bacio all'Isola dei Famosi. Nel frattempo, l'ex fidanzato Max Biaggi è ospite a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:33:00 GMT)

Filippo Nardi e il siparietto hot per Bianca Atzei : tra i due cresce la complicità : Tra Bianca Atzei e Filippo Nardi sembra crescere l'intesa a L'Isola dei Famosi . I due naufraghi sono sembrati da subito molto amici e nelle ultime settimane ci sono stati momenti di grande confidenza,...

Filippo Nardi NUDO PER BIANCA ATZEI/ Video Isola dei Famosi - ora rischia ancor di più l'eliminazione? : FILIPPO NARDI NUDO per BIANCA ATZEI: lei lancia la sfida e lui la coglie al volo spogliandosi per andare a pescare. Provocazioni reciproche tra i due naufraghi dell'Isola.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Max Biaggi ha una nuova fiamma : è Michelle Carpente. A Bianca Atzei non resta che consolarsi con Filippo Nardi : Romana, classe 1988, ha recitato in “Scusa ma ti chiamo amore” di Federico Moccia: è questo l’identikit di Michelle Carpente la nuova fiamma di Max Biaggi. Qualche settimana fa i paparazzi l’hanno immortalata insieme al motociclista e lei subito ha voluto dire la sua: “Oggi in edicola su Diva e Donna trovate la mia verità” ha scritto in un post su Instagram. Ma tra i due sembra proprio che ci sia del ...