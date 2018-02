Fertilità | i due mestieri che non ti fanno avere figli | la scoperta terrificante sugli

liberoquotidiano

: La ricerca che ti condanna in base al lavoro, la notizia terribile per due lavori molto diffusi - Libero_official : La ricerca che ti condanna in base al lavoro, la notizia terribile per due lavori molto diffusi -

(Di martedì 20 febbraio 2018) A condizionare lamaschile non ci sono solo fattori genetici o legati all'età, ma anche al lavoro che si è costretti a fare, allo stile di vita e in parte anche al luogo in cui si vive. Il tema sarà discusso al primo congresso nazionale sulla procreazione medicalmente assistita, in program