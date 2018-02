Ferrari 488 Pista | ecco il nuovo gioiello della casa di Maranello

ilgiornale

: Ferrari 488 Pista, la Rossa di serie con aerodinamica da F1 - repubblica : Ferrari 488 Pista, la Rossa di serie con aerodinamica da F1 - repubblica : Ferrari 488 Pista, la Rossa di serie con aerodinamica da F1 - CarloRallo : Ecco la nuova Ferrari 488 Pista. Sarà presentata ufficialmente a Ginevra -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Dopo la 360 Challenge, la F430 Scuderia e la 458 Speciale laha lanciato un'altra V8 derivata dai modelli da corsa: la 488. I cavalli di questa monoposto arrivano a quota settecento, con il motore che è sempre naturalmente il V8 biturbo488 di serie. Una cosa differente, però, è l'aerodinamica con il musetto che è stato completamente stravolto, per assicurare un flusso di aria sotto un grande alettone che fa lo stesso gioco proprio come su una monoposto. La488sembra identica ad una "normale" 488, ma in realtà è totalmente diversa visto che l'aerodinamica è stata rivista in toto con un grande alettone che prosegue su due parafanghi e sulla coda dove la parte superiore dell'auto è staccata dalla carrozzeria.La macchina verrà presenta ufficialmente nella giornata di domani, anche se oggi è stata svelata ...