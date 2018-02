ilmessaggero

: Ferrara, uccisero i #genitori: il figlio e l'amico condannati a 18 anni - ilmessaggeroit : Ferrara, uccisero i #genitori: il figlio e l'amico condannati a 18 anni -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Il gup del tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 18i due ragazzi imputati per l'omicidio premeditato di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gi, marito e moglie assassinati in ...