Ferrara | coniugi uccisi | il figlio delle vittime e il suo amico minorenni condannati a 18

(Di martedì 20 febbraio 2018) Furono massacrati con un’ascia e poi la loro testa fu infilata in un sacchetto di plastica. Così morirononella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 iSalvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, assassinati in camera da letto. Oggi il, all’epoca 16enne considerato il mandante, e l’, di un anno più grande ritenuto l’esecutore materiale, sono staticol rito abbreviato a 18 anni di carcere dal gup del tribunale per idi Bologna. La procura aveva chiesto 20 anni. Ildella coppia agli inquirenti aveva raccontato che i genitori lo sgridavano sempre: “Non passava giorno senza che mi dicessero che non valevo niente, che ero un buono a nulla, un fallito“. Il ragazzino, che aveva sentito urlare il suo nome dalla stanza in cui l’colpiva per tre volte il padre e sei volte la madre, aveva atteso impassibile: “Io ti aspetto ...