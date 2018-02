Fca | a Marchionne 9 | 6 mln di euro nel 2017 per i risultati conseguiti nel triennio

Annual report gruppo Fca - A Marchionne compensi per 9 - 7 milioni di euro : Sergio Marchionne ha percepito l'anno scorso per il suo ruolo di amministratore delegato del gruppo FCA compensi totali di poco superiori ai 9,67 milioni di euro tra stipendio e bonus variabili, in calo rispetto ai 9,9 milioni ricevuti nel 2016. quanto emerge dai documenti depositati dal gruppo automobilistico presso la Sec, l'organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitense. In calo lo stipendio. Nello specifico il salario del ...

Fca - a Marchionne 9 - 6 mln euro nel 2017 : ANSA, - TORINO, 20 FEB - L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, ha percepito un compenso nel 2017 di 9.676.303 di euro: 3,5 milioni in compenso base e 6,13 milioni in compenso variabile. ...

I 5 operai Fca reintegrati che simularono il suicidio di Marchionne domani a Sanremo : "Il nostro voto per Lo Stato Sociale" : ''Il nostro unico voto va allo Stato sociale'': è lo striscione che oggi cinque operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola (Napoli) hanno esposto ai cancelli della fabbrica automobilistica per ringraziare pubblicamente ''Lo Stato sociale'' per averli portati ''sul palco dell'Ariston'', annunciando che domani saranno a Sanremo per fare il tifo per la band ed esprimere loro il proprio affetto. I ...

S&P premia Fca e Marchionne rivoluziona il vertice del polo Alfa-Maserati : Pierluigi Bonora Nel giorno in cui S&P promuove Fca e la sua divisione Usa, alzando il rating a BB+ da BB, con l'outlook stabile, l'ad Sergio Marchionne annuncia una nuova rivoluzione al vertice del «...

Fca - Kuniskis alla guida di Alfa e Maserati. Marchionne : 'Anno importante - ci sono basi per crescita duratura' : TORINO - Tim Kuniskis assume la guida di Alfa Romeo e Maserati a livello globale. Sostituisce Reid Bigland che continuerà a ricoprire i ruoli di responsabile delle vendite in Usa e di...

Fca - le vittorie di Marchionne : Il n. 1 di Fiat Chrysler rafforza l'accordo con Google nel business delle auto senza conducente e proietta l'azienda nel futuro

Fca - Marchionne conquista Google Chrysler per i taxi a guida autonomi : Fca fornirà "migliaia" di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso Segui su affaritaliani.it

