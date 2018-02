Farmaci | allarme Aifa | Carenze di medicinali in molte regioni | non ci sono

Farmaci : anti-diarrea per sballarsi - allarme in Usa : Farmaci anti-diarrea sotto la lente della Food and Drug Administration Usa. Nel suo sforzo per contrastare l’epidemia di abuso di oppioidi nel Paese, la Fda sta infatti chiedendo ai produttori di questi medicinali da banco di modificare le confezioni. Per l’Agenzia, riferisce la ‘Cbs News’, sono necessarie misure volontarie per frenare il crescente abuso di loperamide, nota molecola anti-diarroica usata però sempre più ...

Allarme psicoFarmaci nello spritz Video : Il fatto che l’alcol mieta più vittime delle comuni droghe non è certo una novita', soprattutto a Pordenone dove nel corso dell'ultimo anno ci sono stati 63 morti per cause legate in qualche modo al consumo delle bevande alcoliche. Secondo i dati diffusi, l’eta' media della prima 'sbronza' è scesa drammaticamente ad 11 anni e nel corso di un solo anno sono stati 25 gli adolescenti che hanno dovuto far ricorso alle cure Pronto Soccorso per coma ...