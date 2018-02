Facebook | top ten pagine d’autore

'Ho un male incurabile' - la confessione della top manager di Facebook Video : Nicola Mendelsohn, top manager di #Facebook in Europa, ha deciso di rendere pubblico il suo stato di salute. La donna da un anno è affetta da un cancro incurabile, il linfoma follicolare, che colpisce i globuli bianchi, e in modo lento si insinua nel corpo umano. La donna, che staziona ai massimi livelli dell'Industria Tecnologica in Inghilterra, è sposata con Lord Mendelsohn, politico laburista, con il quale ha avuto 4 figli. La sua ...

Facebook - stop agli annunci pubblicitari sulle criptovalute : Leathern ha aggiunto che la politica per il momento è 'intenzionalmente ampia', mentre il social sta lavorando a come riuscire a individuare le pratiche ingannevoli . Man mano che tali sforzi ...

Francia - il garante della privacy a WhatsApp : stop alla condivisione di dati con Facebook : L'autorità francese dà un mese di tempo al colosso della messaggistica per prendere provvedimenti e interrompere il flusso di informazioni sugli utenti con la...