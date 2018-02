Facebook e Google si preparano alle elezioni politiche 2018

Google ha superato Facebook come fonte di traffico per i media : Gli editori hanno un nuovo , vecchio, alleato: Google. Il motore di ricerca, che da sempre rappresenta la principale fonte di traffico 'esterna' da pc, ha superato Facebook anche su mobile. Lo ...

Fake news - ecco i fondi che non investono più in Facebook e Google : L’azienda di Zuckerberg a fine ottobre 2017 era assente nei portafogli di 23 fondi azionari al top del rating di sostenibilità Morningstar mentre il gigante di Mountain View era presente soltanto in tre di questi prodotti finanziari ...

Se Amazon - Facebook e Google diventano banche : I grandi big dell'era di internet si attrezzano per vendere prodotti finanziari, aprendo le porte a una nuova rivoluzione

La regola di Facebook e Google : si può chiedere a un collega di uscire - ma solo una volta : Se c’è un posto dove spesso si incontra l’anima gemella, quello è l’ufficio. Secondo un’inchiesta di Career Builder del 2017, ben il 41% dei lavoratori ha avuto una storia con un collega e quasi una su tre di queste relazioni è proseguita con il matrimonio. Però, siccome le molestie sessuali sono diventate un problema diffuso in diversi ambienti di lavoro, gli uomini e le donne fanno sempre più attenzione a non confondere la loro vita personale ...

La semplice regola di Google e Facebook sulle relazioni tra dipendenti : Si può chiedere un appuntamento a un/una collega solo una volta, non una seconda: ma è semplice solo in teoria The post La semplice regola di Google e Facebook sulle relazioni tra dipendenti appeared first on Il Post.

SPILLO/ La catena pronta a mandare in tilt Google - Amazon - Facebook & Co. : Negli ultimi anni è sempre più cresciuto il ruolo e il valore dei cosiddetti Big Data. Se però non aumentano i consumi rischiano una brutta fine. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 08:07:00 GMT)SPILLO/ L'inutile guerra dei dazi per l'economia, di M. ArtibaniSPY FINANZA/ L'impasse da risolvere per i mercati, di M. Bottarelli

Carta di Milano - l’impegno di Facebook - Google e gli altri verso i minori : “Secondo te quali rischi incontra un ragazzo come te su Internet?”. Questa domanda, posta da DoxaKids per Telefono Azzurro a 1200 adolescenti e bambini italiani, ha portato risposte variegate. Quasi uno su due risponde “incontrare malintenzionati”. Il 19% aggiunge “ricevere richieste per l’invio di foto e/o video”. Dividendo per fasce d’età si vedono più differenze. Fra i più piccoli (dagli 8 agli 11 anni) c’è anche il timore di uno su quattro ...

Par condicio - le linee guida dell’AgCom per Facebook e Google : Effetto Russiagate: un’aria guardinga si respira tra le fila dei grandi della tecnologia in vista delle prossime elezioni del 4 marzo. In linea con la stretta sulla disinformazione annunciata da Facebook, ora l’AgCom si rivolge a lei, come a Google, chiedendo pari opportunità alle rappresentanze politiche in campo. “Come regolatori dobbiamo domandarci se abbiamo a disposizione strumenti normativi adeguati per garantire una ...

Come Amazon vuole competere con Google e Facebook : L'offerta di spazi pubblicitari continua a cresce e il gigante di Seattle è oggi il quarto player del settore

Par condicio - le linee guida dell'AgCom per Facebook e Google : Il tavolo tecnico dell'Autorità stila sei punti chiave che chiedono a Facebook e Google di ispirarsi allo spirito della legge sulla par condicio

Crolla Ancora Il Prezzo Dei Bitcoin Dopo Il Ban Di Facebook E Google : Bitcoin Crolla sotto i 9.000 dollari, -11,5%. Il valore della moneta virtuale scende ai minimi dal novembre 2017. Ecco cosa è successo. Crollo Prezzo Bitcoin Febbraio 2018 Brutte notizie per i minatori di criptovalute e criptomonete e per tutti gli investitori. Dopo il ban delle pubblicità su Facebook e Google per quanto riguarda Bitcoin e simili, il Prezzo […]