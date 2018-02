FA Cup | Manchester City eliminato agli ottavi | passa il Wigan | decide Grigg

Clamoroso in Inghilterra : il Manchester City eliminato dal Wigan in FA Cup : LONDRA - Ancora una vittima eccellente in FA Cup. Questa volta ad abbandonare anticipatamente la competizione e' il Manchester City, battuto 1-0 dal Wigan. Il match e' stato deciso dalla rete di Grigg ...

Shock Manchester City - è fuori dalla FA Cup : impresa clamorosa del Wigan : Clamoroso risultato negli ottavi di finale di FA Cup, incredibile impresa del Wigan che ha eliminato il Manchester City, sfuma il primo obiettivo stagionale per la squadra di Guardiola, brutta prestazione per i leader della Premier League che devono arrendersi al piccolo Wigan. Decide una rete Grigg al 79′, nel finale tante occasioni per il Manchester City e forcing incredibile, la squadra di Guardiola non trova però la via della rete. ...

Lazio nel posticipo - Manchester City in FA Cup : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

Probabili Formazioni Wigan-Manchester City - FA Cup 19-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Wigan-Manchester City, FA Cup 2017/2018, Ore 20.55: Un solo cambio nei padroni di casa, Cityzens con Laporte dal 1′ al centro della difesa. L’ultima gara valevole per il 5°turno di FA Cup mette di fronte i padroni di casa del Wigan, che ospitano al DW Stadium il Manchester City. Padroni di casa che vengono da due sconfitte consecutive il League One che gli ha fatto perdere la testa della classifica a ...

FA Cup - Huddersfield-Manchester United 0-2 : doppietta di Lukaku. Risultati - gol e highlights : Huddersfield-Manchester United 0-2 3', 55' Lukaku Missione compiuta per il Manchester United che sbriga la pratica Huddersfield e vola ai quarti di finale di FA Cup. Lo fa grazie in particolare a ...

Probabili Formazioni Huddersfield Town-Manchester United - FA Cup 17-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield-Manchester United, FA Cup 2017/2018, Ore 18.30: Tanti infortuni nei padroni di casa, nei Red Devils spazio alle seconde linee. Il sabato di FA Cup, valevole per il 5° turno, vede andare in scena la sfida al John Smith’s Stadium tra i padroni di casa dell’Huddersfield e il Manchester United. Padroni di casa che vengono dal ritorno alla vittoria in Premier League dopo ben 5 giornate, ai ...

FA Cup - Cardiff-Manchester City 0-2 in diretta : risultato LIVE : Cardiff-Manchester City 0-2 LIVE 8' De Bruyne, 38' Sterling Cardiff (5-3-2) : Etheridge; Richards, Morrison, Manga, Bennett, Paterson; Ralls, Grujic, Hoilett; Mendez-Laing (78' Feeney), Zohore (67' ...

Probabili Formazioni Cardiff City-Manchester City - FA Cup 28-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cardiff City-Manchester City, FA Cup 2017/2018, ore 17.00: Undici titolare per i padroni di casa, alcuni dubbi nei Citizens. La domenica di FA Cup vede la sfida tra Cardiff City e Manchester City al Cardiff City Stadium, valida per il 4°Turno di FA Cup. I padroni di casa vengono da un pareggio nell’ultima giornata di Championship, e arriva a questa sfida con tutti gli sfavori del pronostico, ma con la ...

FA Cup - Manchester Utd avanti facile : 4-0 allo Yeovil Town - Sanchez assist : Il Manchester United si qualifica per gli ottavi della FA Cup, ma la notizia della serata è un'altra. È infatti Sanchez a prendersi il palcoscenico del piccolo Huish Park dove i Red Devils s'impongono ...

FA Cup - Yeovil-Manchester United 0-4 : Mourinho agli ottavi : YEOVIL (Inghilterra) - Pronostici rispettati per il Manchester United . La squadra di Mourinho batte 4-0 lo Yeovil e vola agli ottavi di finale di FA Cup . La formazione di Darren Way tiene bene il ...

Probabili Formazioni Yeovil Town-Manchester United - FA Cup 26-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Yeovil Town-Manchester United, FA Cup 2017/2018, ore 20.55: Un cambio per i padroni di casa, esordio per Sanchez? Il 4°Turno di FA Cup vede la sfida di Huish Park tra Yeovil Town e Manchester United. I padroni di casa non navigano in buone acque in League Two, dove si trovano ad appena 2 punti dalla zona retrocessione, ma il cammino in FA Cup sin qui è stato sontuoso, e di certo vorranno cercare di continuare il ...

Carabao Cup - Bristol City-Manchester City 2-3 : Guardiola vola in finale : Bristol (Inghilterra) - Il Manchester City di Pep Guardiola è la prima finalista di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. I Citizens - dopo aver vinto 2-1 all'andata contro il Bristol City, ...

Carabao Cup - il Manchester City vola in finale : finisce il sogno del Bristol : Il Manchester City vola in finale della Carabao Cup, continua il momento fantastico della squadra di Guardiola. Dopo il 2-1 dell’andata il Manchester City si conferma anche in trasferta e sul campo del Bristol, successo per 2-3, in rete Sané (43′), Aguero (49′) e De Bruyne (96′), per i padroni di casa in rete Pack (64′) e Flint (94′). Adesso Guardiola attende l’avversario in finale, una tra Arsenal e ...

Probabili Formazioni Bristol City-Manchester City - EFL Cup 23-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Bristol City-Manchester City, Semifinale di ritorno di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: nessun dubbio per Guardiola. Ad Ashton Gate si decide chi sarà la prima finalista della Coppa di Lega, dove andrà in scena la semifinale di ritorno tra Bristol City e Manchester City. I Robins allenati da Lee David Johnson, formazione che milita in Championship, ospiterà i Citizens di Pep Guardiola per ribaltare il 2-1 ...