Fa Cup | aperta un’indagine sul finale infuocato di Wigan-Manchester City e Aguero si

(Di martedì 20 febbraio 2018) Ildiè finito nel mirino della polizia che ha deciso di avviare un’indagine. In particolare sotto la lente delle forze dell’ordine c’è l’invasione dei tifosi di casa al triplice fischio. La clamorosa vittoria delha fatto esplodere di gioia i sostenitori dei ‘Latics’, alcuni dei quali però hanno accerchiato il Kunirridendolo per la sconfitta appena maturata. Le telecamere hanno ripreso l’attaccante argentino mentre sferrava un pugno ad un tifoso ma l’ex Atletico Madrid ai taccuini dei giornalisti si è giustificato sostenendo di aver ricevuto uno sputo in faccia da parte del tifoso del. Vedremo quindi severrà punito e cosa deciderà la polizia in merito all’invasione dei sostenori di casa. L'articolo Fa Cup:un’indagine suldi ...