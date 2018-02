F1 | Mondiale 2018 | un avvio con il botto per la nuova Red Bull! Ricciardo danneggia la

Le immagini della nuova Renault RS18 per il Mondiale 2018 : La scuderia di Enstone ha svelato la RS18. Rispetto al 2016, livrea dal giallo più brillante e una presenza maggiore del nero. E nero è anche l'Halo, cofano motore non è più a 'pinna di squalo' ...

Honda ha svelato la nuova RC213V 2018 : Marquez e Pedrosa pronti per il Mondiale : Lotteremo per regalare una stagione spettacolare a tutti i nostri tifosi sparsi nel mondo'. Soddisfatto e fiducioso anche il compagno di squadra Pedrosa: 'È incredibile vedere l'entusiasmo dei nostri ...

Come vedere il Mondiale di Superbike 2018 in diretta streaming : Dalle prove libere fino a Gara 1 e Gara 2, sarà trasmesso tutto in diretta dalla tv dedicata allo sport. Ma per chi non potrà seguire in televisione le gare, potrà farlo in streaming su Eurosport ...

Le immagini della nuova Alfa Romeo-Sauber C37 per il Mondiale 2018 : Presentata online la monoposto della scuderia svizzera che grazie alla partnership con Alfa Romeo segna il rientro della Casa italiana in Formula 1 dopo 32 anni. Qui tutte le foto della nuova C37 ...

F1 - Mondiale 2018 : svelata la nuova Sauber. “Orgogliosi che l’Alfa Romeo abbia scelto noi per tornare” : Settimana di presentazioni in Formula 1. Oggi è stata la volta dell’Alfa Romeo Sauber, che ha svelato la monoposto con cui affronterà la stagione 2018. Nulla di nuovo perché in effetti la vettura era già stata anticipata lo scorso dicembre, quando era stato annunciato il ritorno della casa del Biscione nel Circus. Presentazione anticipata da un piccolo giallo, con le prime immagini della C37 cominciate a circolare ben prima ...

MotoGP - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : “Siamo pronti per lottare anche in questa stagione” : L’avevamo già conosciuta nei test di Sepang e Buriram ma ora è stata svelata ufficialmente. La Honda ha presentato la versione 2018 della RC213V, la moto con cui Marc Marquez e Dani Pedrosa correranno il prossimo Mondiale. La presentazione è avvenuta a Giacarta, in Indonesia, come è ormai tradizione da quattro anni a questa parte. “È un vero piacere essere di nuovo qui in Indonesia per il lancio della nuova moto, un paese importante ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea e la Kawasaki saranno ancora i favoriti : Sta per scattare ufficialmente il Mondiale 2018 della Superbike con alcune novità, ma con una assoluta certezza: saranno ancora una volta Jonathan Rea e la Kawasaki i “nemici pubblici numeri uno”. Il fuoriclasse nord-irlandese, tre volte campione del mondo in carica, e la scuderia giapponese tinta di verde, partono con tutti i favori del pronostico per una nuova stagione nella quale dovranno confermare uno strapotere che, nelle ...

Superbike - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco dei piloti partecipanti. Tutte le scuderie al via : Scatta il Mondiale 2018 della Supebike e lo fa con il consueto esordio del Gran Premio di Australia. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio i team (quindici) ed i piloti (venti) che prenderanno parte alla trentunesima edizione del campionato per moto derivate di serie. Saranno sei le case costruttrici impegnate nel Mondiale Superbike 2018: KAWASAKI – Oltre alla scuderia ufficiale con il campione del mondo in carica Jonathan Rea e il ...

MotoGP - Test Losail 2018 : programma - orari e tv. Ultime prove in Qatar prima del Mondiale : Archiviata la tre giorni di Test in Thailandia, sul circuito di Buriram, resta un solo appuntamento in calendario per quanto riguarda la MotoGP. L’inizio del Mondiale si avvicina: l’ultimo Test verrà effettuato proprio sul circuito su cui è in programma il primo Gran Premio, ovvero la pista di Losail in Qatar. Una tre giorni decisiva, dunque, per mettere a punto le Ultime modifiche prima dell’inizio del campionato. Marc ...

F1 - Mondiale 2018 : svelata la nuova Red Bull - una rivoluzione tecnica per puntare al titolo iridato : La prima delle tre grandi scuderie della Formula Uno ha mosso il primo passo. La Red Bull, infatti, ha presentato la sua nuova vettura edizione 2018 che dovrà portare in alto, ovvero a lottare per il titolo, Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Se, tuttavia, il buongiorno si vede dal mattino, c’è poco da sorridere per il team di Milton Keynes. La nuova monoposto, infatti, è stata presentata con oltre un’ora di ritardo dopo diversi ...