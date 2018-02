tuttoandroid

Euclidea è un rompicapo geometrico da giocare con riga e compasso

(Di martedì 20 febbraio 2018)è un puzzle game basato sulla geometria in cui dovrete risolvere dei rompicapi con lae il. Lo scopo del gioco consiste nel costruire figure via via più complesse nel minor numero di mosse, da cui deriverà il punteggio finale con valutazione a tre stelle. L'articoloè undaconè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.