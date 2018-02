ESTRADATO IN ITALIA IL LATITANTE ‘QUAGLIA QUAGLIA’ Francesco De Simone | preso narcos

ESTRADATO in Italia il latitante campano 'Quaglia quaglia' preso in Olanda : Rientra oggi in Italia, presso l´aeroporto di Fiumicino, Francesco De Simone, 62enne napoletano, detto 'Quaglia quaglia', arrestato ad Amsterdam dieci giorni fa, grazie alle preziose indagini ...

Strage di Piazza della Loggia - Tramonte ESTRADATO in Italia : estradato in Italia Maurizio Tramonte, condannato all’ergastolo per la Strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974: un ordigno nascosto in un cestino portarifiuti venne fatto esplodere mentre era in corso...

Strage Piazza della Loggia - Maurizio Tramonte ESTRADATO oggi in Italia - : L'uomo, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'attentato terroristico a Brescia del 28 maggio 1974, arriverà in giornata a Fiumicino, scortato dall'Interpol, proveniente dal Portogallo, dove ...

Strage di piazza della Loggia - Tramonte ESTRADATO in Italia dal Portogallo : deve scontare l’ergastolo : All’aeroporto di Fiumicino lo hanno scortato gli uomini dell‘Europol. Località di provenienza: Lisbona. È stato estradato in Italia Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all’ergastolo per la Strage di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974: otto i morti e 102 i feriti. Un eccidio per il quale Tramonte era stato ritenuto colpevole in via definitiva il 20 giugno scorso insieme a Carlo Maria Maggi: ex ...

Piazza della Loggia - Tramonte ESTRADATO oggi in Italia : Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all'ergastolo - così come Carlo Maria Maggi - per la strage di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, sarà estradato oggi in Italia ...

Strage di piazza della Loggia - Tramonte ESTRADATO in Italia dal Portogallo : è condannato all’ergastolo : Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all’ergastolo – così come Carlo Maria Maggi – per la Strage di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, sarà estradato oggi in Italia dal Portogallo, dove è stato rintracciato e arrestato nei mesi scorsi in seguito a indagini del Ros. Scortato dall’Interpol, Tramonte arriverà all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona. L'articolo Strage di piazza della ...

Maurizio Tramonte - condannato per la strage di Piazza della Loggia - ESTRADATO oggi in Italia : Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all'ergastolo - così come Carlo Maria Maggi - per la strage di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, sarà estradato oggi in Italia dal Portogallo, dove è stato rintracciato e arrestato nei mesi scorsi in seguito a indagini del Ros. Scortato dall'Interpol, Tramonte arriverà all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona.

Maurizio Tramonte - condannato per la strage di piazza della Loggia - verrà ESTRADATO oggi in Italia dal Portogallo : Maurizio Tramonte, una delle due persone condannate in via definitiva all’ergastolo per la strage neofascista di piazza della Loggia a Brescia, verrà estradato oggi in Italia dal Portogallo, dove si trova dallo scorso giugno. Il 65enne Maurizio Tramonte era stato condannato The post Maurizio Tramonte, condannato per la strage di piazza della Loggia, verrà estradato oggi in Italia dal Portogallo appeared first on Il Post.

Maurizio Tramonte oggi ESTRADATO in Italia - condannato all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia : Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all'ergastolo - cosi' come Carlo Maria Maggi - per la strage di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, sarà estradato oggi in Italia ...

Strage di piazza della Loggia - Tramonte ESTRADATO oggi in Italia dal Portogallo : ROMA - Maurizio Tramonte , condannato definitivamente all'ergastolo - così come Carlo Maria Maggi - per la Strage di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, sarà estradato oggi in ...

Igor il Russo ESTRADATO dalla Spagna?/ Norbert Feher accetta processo in Italia - ma solo dopo inchiesta Madrid : Igor il Russo arrestato in Spagna: Norbert Feher accetta l'estradizione e il processo in Italia, ma solo dopo l'inchiesta di Madrid. Le prime parole durante gli interrogatori(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:45:00 GMT)

Condannato per la strage di Brescia - Maurizio Tramonte ESTRADATO in Italia : Maurizio Tramonte , Condannato definitivamente all'ergastolo - insieme a Carlo Maria Maggi - per la strage di Piazza della Loggia , avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974 , sarà estradato nella prossima ...