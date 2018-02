Embraco | un operaio si incatena ai cancelli | “Noi non molliamo” 

Embraco - operaio si incatena al cancello : 'Questa fabbrica mi dà da mangiare da 25 anni' : Un lavoratore dell' Embraco, Daniele Simoni, da 25 anni operaio presso Riva di Chieri, si è incatenato ai cancelli della fabbrica. 'Non voglio mollare, è la mia fabbrica che mi ha dato da mangiare per ...

Embraco - Calenda da Bruxelles : 'Ue ha chiaro il problema - sarà intransigente'. Operaio si incatena : Finito l'incontro tra il ministro Calenda e la commissaria alla concorrenza Vestger che domani farà una conferenza stampa. 'Non molliamo dice Calenda rivolto anche agli operai della Embraco. Uno di ...

Torino - operaio dell'Embraco si incatena ai cancelli della fabbrica : "Non mollo" : I licenziamenti e la delocalizzazione degli stabilimenti italiani in Slovacchia hanno scatenato la protesta di un centinaio di lavoratori. Il ministro dell'Industria ha incontrato la commissaria alla Concorrenza Vestager: "L'incontro è andato bene, ha molto ben chiaro il problema"

Embraco - Calenda a Bruxelles : 'Chiederò deroga ai trattati'. Operaio si incatena : L'Italia vuole pari condizioni di concorrenza, e non aiuti di Stato e regole diverse per i paesi da poco entrati nell'Ue. Intanto un Operaio si incatena davanti allo stabilimento di Riva di Chieri. Da ...

Embraco - operaio incatenato ai cancelli/ Appello Calenda a Bruxelles : “fondo per evitare fughe all’estero” : Licenziamenti Embraco: operaio incatenato a Riva di Chieri, "non molliamo". Calenda vola a Bruxelles, "fondo per evitare fughe all'estero": l'azienda rifiuta l'ultima proposta di Mise.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 12:45:00 GMT)

Embraco : Calenda a Bruxelles 'chiederò deroga ai trattati'. Operaio si incatena : L'Italia chiede pari condizioni di concorrenza, e non aiuti di Stato e regole diverse per i paesi da poco entrati nell'Ue, come Polonia o Slovacchia. Intanto un Operaio si incatena davanti allo ...

Embraco - operaio si incatena ai cancelli : “Lo faccio per tutti i miei compagni - vogliamo solo tornare a lavorare” : “Mi sono incatenato per tutti i miei compagni, vogliamo solo tornare a lavorare”. Sono queste le parole di Daniele Simoni, da 25 anni operaio all’Embraco, che questa mattina si è legato ai cancelli della fabbrica durante lo sciopero indetto dai sindacati contro la chiusura dello stabilimento di Riva di Chieri, in provincia di Torino. “Non voglio mollare, è la mia fabbrica che mi ha dato da mangiare per 25 anni, finché c’è uno ...

Torino - operaio dell’Embraco si incatena ai cancelli della fabbrica : “Non mollo” : Torino, operaio dell’Embraco si incatena ai cancelli della fabbrica: “Non mollo” I licenziamenti e la delocalizzazione degli stabilimenti italiani in Slovacchia hanno scatenato la protesta di un centinaio di lavoratori Continua a leggere L'articolo Torino, operaio dell’Embraco si incatena ai cancelli della fabbrica: “Non mollo” sembra essere il primo su NewsGo.

Embraco : un operaio si incatena ai cancelli - “Non molliamo” : «E’ la mia fabbrica, gli ho dato tutto, faccio 60 chilometri al giorno per venire a lavorare. Chiedevano ore in più, le facevo.. Ma è la mia battaglia non mollo». Piange Daniele Simoni, l’operaio di Riva presso Chieri che oggi (martedì) durante lo sciopero davanti alla fabbrica per protesta contro l’annuncio della Embraco di non ritirare i licenzia...

Embraco - operaio incatenato ai cancelli : "Non mollo" : Sale la tensione a Riva di Chieri, in provincia di Torino, dove i lavoratori della Embraco protestano da giorni contro la scelta dell'azienda di licenziare e di spostare la produzione all'estero. 'Il ...

Embraco - operaio incatenato ai cancelli : Non mollo : Sale la tensione a Riva di Chieri, in provincia di Torino, dove i lavoratori della Embraco protestano da giorni contro la scelta dell'azienda di licenziare e di spostare la produzione all'estero. "Il lavoro ci sta mancando, l'azienda deve tornare sui suoi passi", denuncia Daniele Simoni, 54 anni e da 25 dipendente della ditta del gruppo Whirlpool, che ha deciso di incatenarsi ai cancelli della fabbrica, ...

Embraco - operaio si incatena ai cancelli : “Non mollo” : Continua ad oltranza la protesta dei lavoratori Embraco davanti allo stabilimenti di Riva di Chieri. Un operaio di 25 anni, Daniele Simoni, si è incatenato ai cancelli della fabbrica: &ldquo...

Rabbia e delusione ai cancelli Embraco - operaio si incatena. Calenda va a Bruxelles : Un lavoratore dell'Embraco, Daniele Simoni, da 25 anni operaio presso Riva di Chieri, si è incatenato ai cancelli della fabbrica. "Non voglio mollare, è la mia fabbrica che mi ha dato da mangiare per ...

Embraco - operaio si incatena ai cancelli della fabbrica : 'Non mollo' : Un lavoratore dell'Embraco, Daniele Simoni, si è incatenato ai cancelli della fabbrica di Riva di Chieri , Torino, . "Non voglio mollare, è la mia fabbrica che mi ha dato da mangiare per 25 anni e ...