Embraco | speranza per gli operai Invitalia lavora all' alternativa Rumors | piano

affaritaliani

: RT @CateCollovati: Con la speranza che #Embraco in #Slovacchia non venda più nemmeno un solo frigorifero...ieri la decisione di lasciare se… - FulvioCollovati : RT @CateCollovati: Con la speranza che #Embraco in #Slovacchia non venda più nemmeno un solo frigorifero...ieri la decisione di lasciare se… - trxtrx1 : L'unica speranza che ha Calenda è convincere la Embraco ad assumere i lavoratori piemontesi in Slovacchia (naturalm… - CateCollovati : Con la speranza che #Embraco in #Slovacchia non venda più nemmeno un solo frigorifero...ieri la decisione di lascia… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) C'è. Nonostante la posizione dell'che ieri ha confermato i licenziamenti e i toni duri del ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda che ha affermato di non voler più trattare con questa "gentaglia" , per i 497tori della controllata della Whirlpool che a fine marzo finiranno di percepire lo stipendio per la chiusura dello stabilimento torinese Segui su affaritaliani.it