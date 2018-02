Embraco | la rabbia degli operai davanti ai cancelli

Embraco - la rabbia degli operai : "Disgustati ma non molliamo" : Embraco , la rabbia degli operai : "Disgustati ma non molliamo" Tanti lavoratori si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento a Riva di Chieri dopo la conferma, da parte dell'azienda del gruppo Whirpool, dell'intenzione di licenziare decine di dipendenti . Oggi a Bruxelles incontro tra Calenda e il commissario ...

Rabbia e delusione tra gli operai Embraco. Calenda : "Basta vertici inutili - serve un fondo per evitare le fughe all'estero" : delusione e Rabbia davanti ai cancelli dello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, dopo l'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo Economico. Circa cento lavoratori si sono ritrovati alle 8 davanti alla fabbrica dove ci sono fotografi e televisioni. Al momento non sono previste manifestazioni.Serpeggia lo sconforto. I lavoratori sono disgustati dall'atteggiamento dell'azienda e sfiduciati perché non vedono alcun tipo di prospettiva ...