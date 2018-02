Embraco | il dumping della Slovacchia si chiama aiuto di Stato

Embraco : Calenda - via licenziamenti - pronti a battaglia contro dumping : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Per il futuro di Embraco e dei suoi lavoratori, “c’è speranza ma non faccio mai pronostici e, soprattutto, non li porto in campagna elettorali come invece fanno Salvini e Di Battista”. Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando, nel corso di un’intervista alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3, dei possibili sviluppi della vertenza Embraco. ...