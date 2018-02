Embraco - Calenda assicura : "Il Governo non molla" : Il Governo "non molla" la presa su Embraco . Un messaggio chiaro quello del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , che ha incontrati oggi a Bruxelles il commissario europeo alla ...

Embraco - Calenda : “La Ue sarà intransigente” Tajani : “Inaccettabile - l’Europa va cambiata” : Embraco, Calenda: “La Ue sarà intransigente” Tajani: “Inaccettabile, l’Europa va cambiata” Il ministro: “Combattiamo per salvare i posti di lavoro, non molliamo”. La situazione venutasi a creare “dimostra chel’Europa va profondamente cambiata e in tempi rapidi. E questodeve essere un impegno unitario di qualunque futuro governoitaliano”, ha aggiunto Tajani. Protestano gli operai ...

Embraco - Calenda : "La Ue sarà intransigente" Tajani : "Inaccettabile - l'Europa va cambiata" : Il ministro: "Combattiamo per salvare i posti di lavoro, non molliamo". La situazione venutasi a creare "dimostra chel'Europa va profondamente cambiata e in tempi rapidi. E questodeve essere un impegno unitario di qualunque futuro governoitaliano", ha aggiunto Tajani. Protestano gli operai

Embraco - Calenda a Bruxelles : "Verificare su aiuti di stato. Non molliamo" : Il ministro: "Ho detto 'gent...' e mi sono fermato. La la sostanza rimane". E immagina un fondo per evitare le fughe all'estero. Un operaio incatenato ai cancelli

Embraco - Salvini : Calenda ridicolo - o è complice o è incapace : Bologna, 20 feb. , askanews, Il ministro alle Attività produttive Carlo 'Calenda è ridicolo. Passa il tempo a insultare me e la Lega e a ironizzare su dazi e protezioni per le nostre imprese e poi ...

Embraco - Calenda : 'non molliamo' : Dopo il nulla di fatto nell'incontro con l'azienda che ha confermato di voler lasciare l'Italia per la Slovacchia licenziando 497 dipendenti, il ministro chiede a l'intervento dell'Unione: 'basta con ...

Embraco - Calenda - Ue sarà intransigente : ANSA, - BRUXELLES, 20 FEB - L'incontro con la Vestager "è andato bene", domani "la commissaria farà una conferenza stampa", ha "molto ben chiaro il problema" e "mi ha assicurato che la Commissione è ...

Embraco - Calenda da Bruxelles : 'Ue ha chiaro il problema - sarà intransigente'. Operaio si incatena : Finito l'incontro tra il ministro Calenda e la commissaria alla concorrenza Vestger che domani farà una conferenza stampa. 'Non molliamo dice Calenda rivolto anche agli operai della Embraco. Uno di ...

Embraco - Calenda vede Vestager : ha assicurato intransigenza : L'incontro con la Vestager 'è andato bene', domani 'la commissaria farà una conferenza stampa', ha 'molto ben chiaro il problema' e 'mi ha assicurato che la Commissione è molto intransigente nel ...

Embraco - Calenda vede Vestager : 'Ha assicurato intransigenza - non molliamo' : L'incontro con la Vestager 'è andato bene', domani 'la commissaria farà una conferenza stampa', ha 'molto ben chiaro il problema' e 'mi ha assicurato che la Commissione è molto intransigente nel ...

Embraco - Calenda a Bruxelles : 'Chiederò deroga ai trattati'. Operaio si incatena : L'Italia vuole pari condizioni di concorrenza, e non aiuti di Stato e regole diverse per i paesi da poco entrati nell'Ue. Intanto un Operaio si incatena davanti allo stabilimento di Riva di Chieri. Da ...

Embraco - operaio incatenato ai cancelli/ Appello Calenda a Bruxelles : “fondo per evitare fughe all’estero” : Licenziamenti Embraco: operaio incatenato a Riva di Chieri, "non molliamo". Calenda vola a Bruxelles, "fondo per evitare fughe all'estero": l'azienda rifiuta l'ultima proposta di Mise.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 12:45:00 GMT)

Embraco : Calenda a Bruxelles 'chiederò deroga ai trattati'. Operaio si incatena : L'Italia chiede pari condizioni di concorrenza, e non aiuti di Stato e regole diverse per i paesi da poco entrati nell'Ue, come Polonia o Slovacchia. Intanto un Operaio si incatena davanti allo ...

Embraco - Calenda : Bruxelles intransigente : 12.42 La commissaria Ue Vestager"ha assicurato che la Commissione"è molto intransigente nel verificare" i casi in cui c'è un problema o di uso sbagliato o non consentito di aiuti,o di aiuti di Stato per attrarre da Paesi dell'Ue". Così il ministro dello Sviluppo Economico Calenda dopo l'incontro sul caso Embraco. L'Italia, ha spiegato il ministro, ha chiesto a Bruxelles di procedere alla "verifica di un eventuale uso o dei fondi strutturali ...