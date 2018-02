Elezioni | Renzi | io e Gentiloni mai litigato e mai lo faremo

Elezioni : Renzi - Prodi? Annuncio importante - sta con coalizione : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Romano Prodi preferisce Paolo Gentiloni a Matteo Renzi? “Se preferisce Gentiloni preferisce il presidente del consiglio iscritto al Pd e candidato del Pd, il ministro degli Esteri del Pd… Le discussioni interne tra noi ne abbiamo fatte anche troppe. Nei prossimi dieci giorni testa bassa e confrontiamoci sulle cose che interessano i cittadini”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di ...

Elezioni : Renzi - Leu? Prodi ha risposto bene e con forza : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Larghe intese Pd-Berlusconi? “Credo che” a chi lo sostiene, come Liberi e Uguali, “abbia risposto molto bene Romano Prodi. Questo ragionamento è talmente falso che il presidente Prodi ha espresso con forza la sua opinione e se ce’è uno che rappresenta la storia del centrosinistra in questi vent’anni, è Prodi”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Di Martedì’ su la7. “Che ...

Elezioni : Renzi - tanti indecisi - partita fluida : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Sono i dieci giorni decisivi. Quando si arriva alla stretta finale non contano i commenti ma il voto di tanti indecisi che si fa sui temi concreti. La partita è molto fluida, noi ci giochiamo la partita per il primo posto come lista con 5 stelle. L’obiettivo per noi è arrivare primi”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di Martedì’ su La7. L'articolo Elezioni: Renzi, tanti indecisi, ...

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Elezioni 2018 - sì di Bonino e Lorenzin a larghe intese con Berlusconi. E ok a Gentiloni bis ‘contro i populismi’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Elezioni 2018 - Bonino e Lorenzin : ‘Sì a Gentiloni bis contro i populismi’. Larghe intese con Berlusconi? ‘Nessuno scandalo’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le Larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Elezioni 2018 - Renzi testimonial dello spot su due ruote : Il segretario si affianca in bici a una famiglia che, in auto, discute sul voto. Il padre: "Questa volta il Pd non lo voto"

Elezioni - Adinolfi contro Renzi : “Era al mio fianco al Family Day del 2007. Poi ha tradito noi e il Vangelo” : “Renzi vuole recuperare con il mondo cattolico e dice ‘abbiamo avuto delle ragioni di discussione col mondo cattolico’, queste ragioni erano un milione di persone in piazza con un cartellone con su scritto ‘Renzi ci ricorderemo‘. Renzi era mio amico era alla mia destra al Family Day del 2007, ma la rottura per noi è irrecuperabile perché ha tradito contemporaneamente la Costituzione ed il Vangelo.”Queste le ...

Elezioni 2018/ Renzi perde ma avrà più parlamentari di tutti : il trucco del Rosatellum : Nell'Italia del Rosatellum bis, tutto appare davvero possibile. Il Pd, pur perdente come coalizione, come partito potrebbe invece condizionare la partita. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:02:00 GMT)VERSO IL VOTO/ Il "paese normale" e la legge del Gattopardo, di D. MarchettiLEGGE ELETTORALE/ Il capolavoro del Pd: tutti nominati e Di Maio premier, di D. Marchetti

Elezioni - Matteo Renzi : 'Parlamentari M5S guadagnano piu' del premier. Con Gentiloni tutto ok' : Per ridurre i costi della politica noi abbiamo fatto delle leggi non revocabili, non come i bonifici truffaldini del M5S'. Renzi difende poi l'accordo Minniti-Libia: 'Poter bloccare le partenze e' lo ...

Elezioni - Beatrice Lorenzin : 'Mai governo con Silvio Berlusconi' : Lorenzin, sostiene un'economia sociale di mercato, attenta ad anziani e famiglie. Propone un 'welfare nuovo' che aiuti la mole crescente di persone avanti con l'eta' e contemporaneamente famiglie con ...

Elezioni - l’appello di Renzi è un’ammissione : “Turatevi il naso e votate Pd. In molti casi candidati ottimi” : Cita il celebre invito di Indro Montanelli, quello lanciato alla vigilia delle politiche 1976 in chiave anticomunista. Ma rilanciandolo ammette implicitamente che nel suo partito c’è più di qualche problema. È un mezzo passo falso l’invito al voto lanciato da Matteo Renzi nel mezzo di un’intervista al Mattino. In pieno scandalo rifiuti, con l’indagine della procura napoletana che incrocia l’inchiesta giornalistica ...

Elezioni 2018 - Lorenzin : 'Mai al governo con il centrodestra' - : Il ministro della Salute al forum Facebook-Ansa: "Ho fatto una scelta molto netta cinque anni fa quando ho lasciato Forza Italia ma soprattutto non può esserci governabilità con la Lega". SPECIALE ...

Sondaggi Elezioni 2018/ ‘Traditi’ e astenuti : centrodestra ha ‘deluso’ più di Renzi e Di Maio : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018, ultime notizie: Di Maio e Renzi non lontani nei dati pre-silenzio elettorale, centrodestra in crescita con la "quarta gamba" NcI al 2,5%(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:37:00 GMT)