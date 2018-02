Elezioni | ‘no a comizio Fn a Palermo’ | appello associazioni a prefetto e questore

meteoweb.eu

: Elezioni 2018, dal ritorno di Brunetta ai no euro della Lega: gli economisti in lista - borghi_claudio : Elezioni 2018, dal ritorno di Brunetta ai no euro della Lega: gli economisti in lista - SenatoreMonti : ELEZIONI E PROMESSE : MENO MALE CHE L’UE C’È ! Intervista a Bloomberg, 19.2.2018... - fattoquotidiano : Elezioni, Berlusconi: “Bugie? Non le so dire, ho sempre mantenuto impegni con italiani. Sono troppo buono coi tradi… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – No aldi Roberto Fiore a Palermo. E’ la richiesta che una ventina dipalermitane hanno rivolto al, ale al sindaco di Palermo perché venga negata l’autorizzazione alla manifestazione prevista per sabato prossimo nel capoluogo siciliano del leader di Forza Nuova, candidato alle elezione del 4 marzo nella lista ‘Italia agli italiani’. L’iniziativa sarà nel pomeriggio, ma ancora non è stato reso noto il luogo, che sarà comunicato solo a ridosso della kermesse probabilmente per evitare altre manifestazione di protesta come quelle già avvenute in altre città. “Il punto non è il luogo in cui la manifestazione si volgerà: il punto è che non ci può essere spazio e luogo per una manifestazione simile a Palermo”, dice il Forum antirazzista che raggruppa diverse...