Elezioni | domenica Gentiloni e Veltroni all’Eliseo

Elezioni - dopo Prodi pure Veltroni : “Gentiloni? Domenica con lui a Roma”. E rinvia le risposte alla stampa : dopo l’endorsement di Romano Prodi, anche l’altro padre nobile dem Walter Veltroni, primo segretario Pd, sceglie di fare campagna elettorale con il presidente del Consiglio uscente: “Domenica sarò con Gentiloni a Roma all’Eliseo, avrete tutte le risposte alle vostre domande”, ha tagliato corto, senza replicare ai cronisti. Veltroni sarà così con Gentiloni Domenica 25 febbraio al teatro Eliseo della Capitale, per ...

Elezioni : sabato e domenica Speranza in Toscana : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Roberto Speranza, candidato alla Camera per Liberi e Uguali in Toscana, questo fine settimana sarà a Firenze, Greve in Chianti, Pistoia, Scandicci, Campi Bisenzio, Empolese Valdelsa, Prato, Arezzo, Castelnuovo Garfagnana (Lu) e Lucca. Si legge in una nota di Leu. Programma di venerdì 16 febbraio: ore 10 sede Arci Firenze, piazza dei Ciompi 11, incontro con le Ong; ore 12.00 pranzo al mercato di ...

Elezioni : sabato e domenica Speranza in Toscana (2) : (AdnKronos) – Programma di domenica 18 febbraio: ore 10.30 – Arezzo, Casa dell’Energia, via Leoni 1 ‘ iniziativa pubblica coi candidati Ivano Ferri, Francesca Cardelli, Guido Pasquetti; ore 15.30 – Castelnuovo Garfagnana (Lu) incontro con i candidati Cecilia Carmassi, Luca Carmassi, Luca Baccelli e Roberto Agostini, presso il Bar Aurora, piazza della Repubblica; ore 17.30 – Lucca, Sala Tobino, Palazzo Ducale, ...

Elezioni - Renzi a Domenica Live parla al pubblico di Berlusconi : “Spin doctor? Le mie nonne. Ottanta euro per ogni figlio” : Confessa di essere corso dalle nonne dopo aver chiuso la faccenda candidature, cita Vanna Marchi, spiega ben benino chi sono “quelli della Apple”, getta lì qualche spruzzatina di populismo, dice di voler inserire una nuova misura da 80 euro per ogni figlio proprio lì dove annunciò quel bonus, ormai quattro anni fa. E mentre da quasi quarantott’ore iscritti e dirigenti della minoranza del suo partito lo bombardono per come ha ...

