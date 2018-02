Elezioni | Berlusconi | ' Guardasigilli sarà un avvocato o un magistrato'

Elezioni : Magi - voto per Leu è voto per Berlusconi : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Quelli a Emma Bonino sono attacchi del tutto strumentali. Dire che bisogna scongiurare la presenza dei populisti, dei violenti, del blocco sovranista e del M5S nel prossimo governo significa avere a cuore il futuro dell’Italia e dell’Europa”. Lo dichiara il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi, candidato di +Europa con Emma Bonino alla Camera.“La verità che i colleghi di ...

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Elezioni - Berlusconi agli industriali : “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” : “Non sono un politico, a me la politica mi ha sempre fatto schifo con tutti questi tradimenti che si vedono”. Così Silvio Berlusconi davanti agli imprenditori di Assolombarda. “Anche gli altri politici lo sanno, che è quanto di più lontano dal meglio dell’attività umana”, dice. L'articolo Elezioni, Berlusconi agli industriali: “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” proviene da Il ...

Elezioni : Boldrini - voto a Pd e alleati per riabilitare Berlusconi : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “#Bonino e #Lorenzin, alleate del Partito Democratico, vogliono le larghe intese. E #Renzi tace. Quello al #Pd e ai suoi alleati è il voto utile per riabilitare #Berlusconi”. Lo scrive su twitter Laura Boldrini di Leu. L'articolo Elezioni: Boldrini, voto a Pd e alleati per riabilitare Berlusconi sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - sì di Bonino e Lorenzin a larghe intese con Berlusconi. E ok a Gentiloni bis ‘contro i populismi’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Elezioni 2018 - Bonino e Lorenzin : ‘Sì a Gentiloni bis contro i populismi’. Larghe intese con Berlusconi? ‘Nessuno scandalo’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le Larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Elezioni 2018/ Caos Centrodestra - Berlusconi “politica mi fa schifo” : Silvio è il collante tra Salvini e l’Ue : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Berlusconi, "la politica mi fa schifo"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Centrodestra 'thriller' - Meloni attacca Salvini e Berlusconi : Elezioni 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Verso il 4 marzo: thriller Meloni-Berlusconi-Salvini.

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Centrodestra ‘thriller’ - Meloni attacca Salvini e Berlusconi : Elezioni 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: thriller tra Berlusconi, Meloni e Salvini(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:45:00 GMT)

Elezioni - nervi tesi nel centrodestra : diffidenza di Salvini verso Berlusconi : ... e' l'auspicio del presidente del Parlamento Europeo che oggi a Bruxelles ha incontrato la sottosegretaria Maria Elena Boschi ed il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan entrambi presenti all'...

Elezioni - Beatrice Lorenzin : 'Mai governo con Silvio Berlusconi' : Lorenzin, sostiene un'economia sociale di mercato, attenta ad anziani e famiglie. Propone un 'welfare nuovo' che aiuti la mole crescente di persone avanti con l'eta' e contemporaneamente famiglie con ...

Elezioni - la stampa inglese torna a prendere in giro Berlusconi : “Bandito dai pubblici uffici ma vuole tornare premier” : Silvio Berlusconi torna a guidare il centrodestra tra strafalcioni e battute più o meno riuscite, e la stampa britannica torna a prenderlo in giro. Con un video da un minuto e mezzo pubblicato online, la Bbc si concentra sull’ennesima ritorno in campo del leader di Forza Italia. Un filmato dal titolo ironico: Il consiglio di Berlusconi alla Bbc per una stretta di mano. Nel video, infatti, Berlusconi rimprovera la giornalista del network ...

Elezioni - guerra di nervi nel centrodestra. Salvini su Berlusconi 'Con lui servono 4 occhi aperti' : 'A me - prosegue - non frega più niente di occuparmi del sud del mondo, di occuparmi dell'Unione Europea, di occuparmi della Merkel, a me interessa occuparmi dei miei figli, della mia terra, della ...

Elezioni : Anzaldi - su siparietto Berlusconi-Morandi intervenga Agcom : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “E’ opportuno che l’Agcom valuti celermente quella che appare come una chiara violazione di par condicio durante la puntata di ‘Che tempo che fa’ con Silvio Berlusconi. Visionando con attenzione la puntata, si comprende che il siparietto del leader di Forza Italia con un grande cantante amato da tutti gli italiani, come Gianni Morandi, non è stato casuale o inaspettato, ma ...