EagleRay | l’incrocio tra un sottomarino e un aereo

(Di martedì 20 febbraio 2018) Si chiamaXAV è non è né un, né un. È la perfetta via di mezzo ed è una creazione della North Carolina State University. È il primo veicolo senza pilota e ad ala fissa in grado di viaggiare sia nell’aria che sott’acqua passando, senza colpo ferire, dall’una all’altra. E viceversa. A cosa serve? In sostanza è un drone anfibio che dovrà trovare applicazione nel monitoraggio ambientale e nell’osservazione della natura e degli animali. Il progettoXAV è stato da poco pubblicato dai ricercatori americani sulla rivista di Ingegneria Oceanica e può essere realizzato in modelli di tutte le dimensioni, a seconda del periodo di tempo in cui deve rimanere in attività, in acqua in aria, e del carico che deve trasportare. La sua ideazione è iniziata nel 2014 per mano di quattro docenti dell’università NC State, guidati da Matthew Bryant, un assistente ...