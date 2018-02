È ora di cominciare la controrottamazione | la rottamazione dei giovani rottamatori

Il nuovo singolo dei Sonohra è Per ricominciare : “Sfidiamo l’impossibile per dare coraggio all’entusiasmo” : Per ricominciare è il nuovo singolo dei Sonohra. I fratelli Fainello sono quindi pronti a tornare in radio dopo Destinazione Mondo, dello scorso maggio. Il brano andrà ad anticipare l'uscita dell'album che è prevista per la prossima primavera con data ufficiale ancora da definire. I Sonohra tornano quindi in radio con un brano che porta la firma di Luca Fainello, Sharon Simonetta e Simona Ubbiali per quanto concerne il testo, mentre la ...