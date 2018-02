Douglas Costa choc | Al Gremio costretto a perdere per non morire

Douglas Costa choc : 'In Brasile costretto a perdere - o sarei morto' : I ricordi volano al dicembre 2009, quando il Gremio di Douglas Costa , allora giovanissimo esterno da poco vicecampione del mondo con il Brasile nel Mondiale Under 20, affronta il Flamengo nell'...

Confessione shock di Douglas Costa : “costretto a perdere una partita per non morire” : “Sono stato costretto a perdere una partita per non essere ucciso”, questo il sunto della Confessione shock fatta da Douglas Costa al canale Youtube ‘Pihado’. L’esterno brasiliano della Juventus ha raccontato nei particolari la vicenda che risale al 2009, ai tempi in cui militava nel Gremio, quando lui e i suoi compagni furono obbligati a ‘scansarsi’ contro il Flamengo: “Eravamo con la squadra ...

Torino-Juventus - le pagelle : Alex Sandro decisivo - Douglas Costa in ombra : Szczesny 6 Una sola parata vera su Iago Falque, controlla una conclusione di Obi e un colpo di testa di De Silvestri De Sciglio 6,5 Nessuna incertezza sulla fascia, chiusure e ripartenze senza sosta, ...

Torino-Juventus - Douglas Costa pronto : 'Sarà un 'clasico' - un grande derby' : TORINO - Tutto è pronto per uno dei derby della Mole più attesi degli ultimi anni, con il Torino rigenerato dalla cura di Walter Mazzarri e la Juventus che non può permettersi di rallentare per tenere ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 : Douglas Costa discontinuo - che qualità Eriksen : Pagelle Juventus-Tottenham – Si è conclusa l’andata degli ottavi di finale di Champion League che ha visto sfidarsi Juventus e Tottenham all’Allianz Stadium. Allegri ha deciso di giocarsi la gara in maniera spregiudicata schierando un 4-2-3-1 con Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic e Higuain in attacco. Pochettino invece si è affidato al bomber Harry Kane e alla qualità di Dele Alli ed Erikssen. 2-2 il risultato finale con ...

Juventus - Douglas Costa : 'Meritiamo di vincere la Champions' : TORINO - E' arrivato in estate dal Bayern Monaco ed ha avuto bisogno di qualche mese per adattarsi alla nuova squadra ma adesso sta facendo capire il perché la Juventus abbia puntato su di lui. ...

Juventus-Tottenham - dietrofront Allegri : si ritorna al 4-2-3-1. Fuori Bentancur - dentro Douglas Costa : Juventus-Tottenham, dietrofront Allegri: si ritorna al 4-2-3-1. Fuori Bentancur, dentro Douglas Costa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham, Allegri- dietrofront improvviso di Massimiliano Allegri in vista del match di questa sera contro il Tottenham. Il tecnico bianconero, nelle rifinitura di stamane, ha provato il 4-2-3-1 con Douglas Costa ...

Juventus-Tottenham - Allegri pensa a Bentancur dal 1'. Fuori Marchisio e Douglas Costa : Juventus-Tottenham, Allegri pensa a Bentancur dal 1′. Fuori Marchisio e Douglas Costa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham- Cresce l’attesa per il big match di domani sera, il quale metterà di fronte Juventus e Tottenham per l’andata degli ottavi di Champions League. Per quel che riguarda i bianconeri sarà fondamentale non ...