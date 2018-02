‘Doppietta’ sfortunata per Coutinho | prima il carro attrezzi gli porta via l’auto | poi i

calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) Questa sera il Barcellona sarà impegnato a Londra con il Chelsea nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Philippenon sarà presente in quanto non può giocare in Europa con i blaugrana, avendo già disputato laparte della competizione con la maglia del Liverpool. Il brasiliano non è partito con la squadra rimanendo a Barcellona. Il giocatore ha quindi deciso di concendersi qualche ora di relax nella giornata di ieri: una giornata che si è trasformata in un incubo., infatti,si è vistore via la macchina, un’Audi Q7, dal, costringendolo a prendere un taxi per andare a recuperarla. Dopodichè, a tarda notte, di rientro da una cena con amici, l’ex Inter ha trovato la sua casa nel complesso residenziale Bellamar,dove vive anche Luis Suarez, svaligiata dai ladri. Decisamente una ‘doppietta’ ...