Donald Trump ha detto di voler vietare i "bump stocks" - i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi : Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegale i cosiddetti dei "bump stocks", i dispositivi per

Cina - sfiorata la rissa tra 007 durante la visita di Donald Trump per la "valigetta nucleare" del presidente Usa : Tensione e spintoni tra agenti della sicurezza cinese e gli 007 statunitensi durante la visita di Donald Trump a Pechino. Oggetto del contendere? La valigetta nucleare che il presidente Usa porta sempre con sé. Si è sfiorato l'incidente diplomatico lo scorso 9 novembre a causa della rissa tra gli agenti del Secret Service al seguito di Trump e gli addetti alla sicurezza cinesi che presidiavano l'ingresso della Grande Sala del Popolo

Donald Trump contro Oprah : 'Spero si candidi solo per poterla battere' - : Il presidente americano ha attaccato la conduttrice dopo aver visto una sua intervista in tv: "Fa domande faziose e distorte"

Bill Gates contro Donald Trump : "Noi super ricchi dovremmo pagare molte più tasse" : "Io e i ricchi come me dovremmo pagare significativamente più tasse". Lo afferma il fondatore di Microsoft Bill Gates, il secondo più ricco del mondo dopo Jeff Bezos, che in un'intervista con la Cnn critica la riforma fiscale di Donald Trump sottolineando che a beneficiare maggiormente dei tagli alle tasse saranno i super ricchi e non la classe media."Io ho pagato più di tutti, oltre 10 miliardi di dollari, ma il governo

Pompano Beach. Donald Trump in visita al Broward Health North Hospital : Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, ha fatto visita a feriti nella sparatoria della scuola in Florida. Il presidente

Wes Anderson : I miei cani contro Donald Trump? Si - no - forse - : Perché hai scelto dei cani come protagonisti? Non volevamo fare politica, ma raccontare davvero due animali . Ma trattandoli davvero come personaggi. La storia è nata progressivamente Quando scrivi ...

Donald Trump - nuovi guai per il Presidente : Il Presidente non ha mai avuto una relazione con McDougal', scongiurando una crisi politica e familiare, perchè nel 2006 Trump era già sposato con Melania. Jennifer Aniston si separa da Justine ...

Karen - modella di Playboy : "Ho avuto una relazione con Donald Trump" : Noovo scandalo sessuale per Donald Trump? Il presidente avrebbe avuto una relazione con una modella di Playboy nel 2016, almeno a quanto riporta il New Yorker citando un documento scritto della...

Il colpevole silenzio di Donald Trump sulle armi : La prima causa di questa situazione è la potente lobby dei produttori e detentori di armi, la National rifle association, che finanzia molte campagne elettorali. Leggi

L'avvocato di Donald Trump e la pornostar : "Ho pagato di tasca mia 130mila dollari a Stormy Daniels" : Il legale Michael Cohen lo ha detto al New York Times, spiegando di aver versato all'attrice Stephanie Clifford, più nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, 130mila dollari che non gli sono stati rimborsati da Trump. "Né la Trump Organization, né la campagna di Trump, hanno partecipato alla transazione con la signora Clifford, né mi hanno restituito il denaro per il pagamento, direttamente o indirettamente", ha detto Cohen

Ponti - strade e anche il muro : ecco il piano di Donald Trump per rilanciare l'America (in deficit) : Tagli ad ambiente e sanità e più fondi per le spese militari e per il muro con il Messico: il budget della Casa Bianca per il 2019 è una proposta da 4,4 trilioni di dollari che dovrà ora passare il vaglio del Congresso: il grande piano di investimenti prevede un raddoppio del deficit, che arriva a sfiorare i mille miliardi