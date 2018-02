Domenico Diele | chiesti otto anni di carcere per l’attore di 1992 e 1993

Omicidio stradale - concesso rito abbreviato all'attore Domenico Diele - : Ammessa dal gip del tribunale di Salerno la richiesta avanzata dai legali del 31enne che lo scorso 24 giugno, alla guida della sua macchina, travolse e uccise una donna di 48 anni. L'udienza è stata ...

Domenico Diele torna libero alla vigilia di Natale. L’indignazione di famigliari e amici della donna che ha investito : “Senza parole” : Domenico Diele torna libero. Per l’attore, che la notte del 24 giugno scorso ha travolto e uccise una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, il 24 dicembre scadono i termini di custodia cautelare. Il 31enne è infatti ai domiciliari nella casa di Roma della nonna e risponde del reato di omicidio stradale aggravato. La pm Elena Cosentino aveva presentato una istanza per obbligo di dimora ma il gup del Tribunale di Salerno, Pietro Indinnimeo, non ...

