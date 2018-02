Dalla Regione un incentivo alle donne che rientrano al lavoro dopo la maternità

Dalla Regione Sicilia 18 milioni per il co-marketing di Trapani e Comiso : Teleborsa, - Diciotto milioni di euro stanziati Dalla Regione Sicilia nel triennio 2017-2019 per garantire la funzionalità degli aeroporti di Trapani e Comiso e avviare le nuove gare di co-marketing, ...

18 milioni per le strade della Provincia dell'Aquila Dalla Regione Abruzzo - Abruzzo in Video : ... negli ultimi anni, da eventi e catastrofi che hanno stremato e logorato la popolazione e le sua economia. Queste risorse, unitamente alla programmazione e l'impegno dell'Amministrazione, potranno ...

Dalla Regione avvisi per oltre 400 milioni di euro per sostenere le imprese siciliane : PALERMO - avvisi per oltre 400 milioni di euro, il primo da 120 mln, il secondo da 167 mln e un terzo da 120 mln sono stati pubblicati dal governo Musumeci per sostenere le imprese; si tratta di ...

Roma - la minisindaca M5S a un passo Dalla sfiducia nel municipio III. In piena campagna elettorale per la Regione : La minisindaca M5S a un passo dalla sfiducia nella roccaforte di Roberta Lombardi. Proprio adesso che c’e’ la corsa alla Regione. Rischia di creare non pochi problemi la profonda crisi di maggioranza nel municipio III Montesacro di Roma. Il parlamentino nelle prossime ore potrebbe vedere capitolare la presidente Roberta Capoccioni, donna di fiducia della candidata pentastellata alle elezioni regionali del Lazio, oltre che del presidente ...

Le guide turistiche in piazza a Firenze 'No ai corsi autorizzati Dalla Regione Toscana' : Le guide turistiche contro la Regione Toscana. E' in programma per domani, martedì 30 gennaio, dalle 14 alle 18, la manifestazione nazionale davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana ...

Sanità - Ruffino (FI) : "In Piemonte malati cronici abbandonati Dalla Regione" : L'assessore alla Sanità non solo non è entrato nel merito del problema, prendendo una posizione politica, ma ha preferito rimandare al Consiglio l'onere di approvare un Piano della cronicità che se ...

Via libera Dalla Regione alla "Strategia d'area dell'Appennino emiliano" : per le province di Reggio Emilia - Parma e Modena : "Montagna del latte" è il titolo della Strategia d'area dell'Appennino Emiliano, che richiama la natura dell'economia prevalente della zona, legata principalmente alla produzione casearia (Parmigiano ...

A Chieti arrivano 30mila tonnellate di rifiuti Dalla capitale - oggi il vertice in Regione : Approfondimenti Indifferenziati in arrivo da Roma e dal Lazio, Wwf: 'Cifre incongruenti e informazioni non sufficienti' 10 gennaio 2018 I rifiuti di Roma vengono trasportati a Chieti per 3 mesi, ma ...

Dalla Regione un bando da 14 milioni di euro per contrastare il cambiamento climatico : A21, il 15 febbraio il passaggio di concessione e dipendenti ad Autovia Padana 3 Flat Tax: pregi e difetti sotto la lente in Confindustria Piacenza 4 'Salita al Pordenone', parte il countdown: mancano ...

Coldiretti : 'Quando la regione sarà libera Dalla vescicolare suina?' : Siamo rimasti l'unica regione dell'Europa senza accreditamento quale territorio indenne dalla Malattia vescicolare suina (MVS). 'Il permanere di tale situazione - commenta Molinaro Presidente di ...

Via libera Dalla Regione ai contributi per la prima casa : Pubblicato il bando per la concessione delle agevolazioni. dalla Regione Sardegna arriva il via libera ai contributi per la prima casa. E' stato infatti pubblicato dall'assessorato dei Lavori pubblici ...

Rifiuti Roma - Dalla Regione Abruzzo l'ok per 39mila tonnellate : L'Aquila - Dall'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i Rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera n.1 del 2018 approvata poco fa dalla Giunta regionale abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. C'è quindi il via libera da parte della ...

