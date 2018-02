ilsole24ore

(Di martedì 20 febbraio 2018) Da oggi fino a sabato sul nostro sito i reportage per sondare gli umori di alcune città italiane in vista del voto politico del 4 marzo. Partiamo dal Piemonte con una delle città più «anziane» d’Italia, per poi proseguire, da domani, con Caserta, il ragusano, Sondrio, Prato ...