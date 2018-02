Dagli scavi in vicolo del Pozzo riemergono tesori del passato romano di Alba

cuneocronaca

: RT @TgrMolise: #MonteVairano Sito di interesse comunitario ma in stato di abbandono. 800 ettari di #natura e #archeologia tra #vandalismo e… - TgrRai : RT @TgrMolise: #MonteVairano Sito di interesse comunitario ma in stato di abbandono. 800 ettari di #natura e #archeologia tra #vandalismo e… - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: #MonteVairano Sito di interesse comunitario ma in stato di abbandono. 800 ettari di #natura e #archeologia tra #vandalismo e… - MGraziaFasc : RT @TgrMolise: #MonteVairano Sito di interesse comunitario ma in stato di abbandono. 800 ettari di #natura e #archeologia tra #vandalismo e… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Sono in dirittura d'arrivo i lavori avviati nelle scorse settimane dal Gruppo Egea indelad, in provincia di Cuneo. Le opere di scavo, in carico alla società della multiutility ...