Da Sanremo 2018 ai banchi di scuola | La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè

Michelle Hunziker ospite da Maurizio Costanzo dopo Sanremo 2018 : Maurizio Costanzo intervista Michelle Hunziker dopo Sanremo Michelle Hunziker sarà ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì in seconda serata su Canale 5. La showgirl e conduttrice si racconterà attraverso le immagini e i filmati che verranno mostrate sulle pareti del cubo riguardo la sua vita privata e professionale. Da questi filmati Maurizio Costanzo formulerà le domande per intervistare Michelle. Regina indiscussa ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Sanremo 2018. CASE AFFITTATE IN 'NERO' - LA POLIZIA SCOVA 30 PROPRIETARI FUORILEGGE. ... : ... garantire appieno i turisti che scelgono la città dei fiori , di, per le loro vacanze ed anche recuperare preziose risorse a sostegno dell'economia cittadina'.

‘’Droga e sesso - poi…’’. La bomba di Fabrizio Moro. La rivelazione choc del vincitore di Sanremo 2018 lascia i fan senza parole : Fabrizio Moro, che con Ermal Meta ha vinto il Festival di Sanremo 2018 con ‘Non mi avete fatto niente’. I due sono arrivati davanti alla band Stato Sociale e ad Annalisa. Il brano è stato scritto dopo l’attentato di Manchester al concerto della popstar americana Ariana Grande, e cita nel testo diversi luoghi in cui negli ultimi anni ci sono stati attacchi terroristici. Durante la settimana del Festival si era parlato della canzone perché ...

L’instore e il tour di Mirkoeilcane : tutte le date di eventi firmacopie e concerti dopo Sanremo 2018 : Il tour di Mirkoeilcane inizia a maggio mentre l'instore tour firmacopie nei prossimi giorni porterà l'artista in alcuni dei principali negozi di musica della penisola. Mirkoeilcane è uno degli 8 cantanti della categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Ha presentato in gara il brano Stiamo Tutti Bene, contenuto nell'album d'esordio Secondo Me, attualmente disponibile nei negozi e negli store digitali. Dal 21 febbraio lo ...

Musica - Sanremo 2018 domina la classifica dei best seller digitali : L'ottavo posto ci riconduce sulla riviera ligure, dove troviamo l'ottimo Max Gazzè con Alchemaya Streaming Unlimited Inizia il tuo periodo d'uso gratuito di 30 giorni ad Amazon Music Unlimited 9. ...

Sanremo 2018 : chi ha scalato (davvero) la classifica : Il momento della verità, quando si spengono le luci dell’Ariston e si accende l’euforia del pubblico, quella che lo spinge a scaricare sulle piattaforme online il singolo che non vedevano l’ora di ascoltare. I vincitori del Festival di Sanremo saranno davvero i più venduti del mercato discografico? Nel caso dell’edizione 2018, la risposta è no. Ermal Meta e Fabrizio Moro, trionfatori alla serata finale con la loro Non mi ...

Classifica FIMI post Sanremo 2018 : Ermal Meta è primo negli album ma il singolo più venduto è ‘Una Vita in Vacanza’ : Lo Stato Sociale Il Festival di Sanremo 2018 è ormai un ricordo, ma come ogni anno è interessante verificare l’andamento delle vendite dei brani presentati durante la kermesse e, soprattutto, se il gusto del pubblico pagante incontri nei fatti anche quello delle giurie che hanno portato al podio formato nell’ordine da Ermal Meta con Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale e Annalisa. Ebbene, a una settimana dalla fine del Festival, ecco che ...

Dopo la partecipazione a Sanremo 2018 - Gianna Nannini - riparte in tour : Unico appuntamento siciliano di “Fenomenale il tour” ad Acireale il 21 aprile Dopo l’enorme successo del tour europeo che ha

Le canzoni più ascoltate di Sanremo 2018 : La 68esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da poco più di una settimana e si iniziano a tirare le somme sui singoli più venduti della kermesse sanremese. 'Una vita in vacanza' è prima in classifica. La canzone presentata da 'Lo Stato Sociale' ha raggiunto circa due milioni di visualizzazioni in streaming su Spotify e oltre undici milioni di visualizzazioni su YouTube. La canzone, sin dalla prima serata del festival, ha colpito il ...

Sanremo 2018 - dopo il lapsus di Liberi e Uguali Nicola Savino imita il monologo di Favino sui migranti : Ha suscitato ilarità in rete un lapsus di Liberi e Uguali, che nei giorni scorsi su Twitter, per acclamare il monologo recitato da Pierfrancesco Favino alla serata finale del Festival di Sanremo e tratto dall’opera “‘La notte poco prima della foresta” di Bernard-Marie Koltès, ha sbagliato il cognome dell’attore, lanciando l’hashtag #Savino. L’errore è stato commesso anche da Claudio Baglioni la sera ...

Sanremo 2018 : la classifica finale secondo Spotify : Ad una settimana dalla fine del Festival abbiamo verificato quali sono i brani più ascoltati: rivincita per Noemi e Nina Zilli, crolla Ron

Domenica In : Cristina Parodi ospita i cantanti di Sanremo 2018 : Domenica In, 18 febbraio: ospiti di Cristina Parodi i cantanti di Sanremo Tornerà in onda domani, 18 febbraio 2018, a partire dalle 14.00 su Rai1, Domenica In con Cristina Parodi, dopo lo straordinario successo della puntata andata in onda la settimana scorsa dal palco del teatro Ariston di Sanremo, dopo la finale della 68esima edizione del festival della canzone italiana. E proprio per il successo ottenuto nella puntata precedente, domani ...

Paolo Bonolis punzecchia Claudio Baglioni su Sanremo 2018 - video : Paolo Bonolis è tornato sul palco dell’Ariston nelle vesti di giudice speciale di Sanremo Young. L’ex direttore artistico del Festival è stato tra i protagonisti della prima puntata del programma condotto da Antonella Clerici. Prima dell’inizio della trasmissione il presentatore di Avanti un altro ha rivolto un pensiero social ai giovani talenti in gara. ‘Spero siano felici di partecipare e non pensino soltanto alla vittoria’. Con la consueta ...

Ascolti TV | Venerdì 16 febbraio 2018. Sanremo Young 20.4% (17.1% in access) - Immaturi si ferma al 12% : Antonella Clerici e Richard Gere Su Rai1 l’esordio di Sanremo Young ha conquistato 4.480.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte ‘Opening’ in onda in access prime time dalle 20.43 alle 21.21 e 4.513.000 spettatori pari al 20.4% di share nel programma in onda dalle 21.25 alle 23.56 (qui gli Ascolti del debutto di Antonella Clerici con Standing Ovation lo scorso anno). Su Canale 5 la quinta puntata della fiction Immaturi – La ...