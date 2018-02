Da noi meno migranti | ma più cattivi

ilgiornale

(Di martedì 20 febbraio 2018) Da qualche mese, a Lampedusa, il clima è cambiato:vento buonismo, più folate di pragmatismo. Merito del neo sindaco «pescatore» e «comunista», Salvatore Martello, 62 anni, che - con un cognome così - è obbligato a picchiare duro. Eppure, al di là dei «colpi» retorici, l'emergenza-sull'isola resta. Ma a Lampedusa ci si è liberati aldi quella stucchevole aurea di politicamente corretto che aveva nel predecessore di Martello - il «Premio Nobel per la pace», Giusi Nicolini - la sua icona renziana. L'ex premier se la portò perfino alla Casa Bianca, presentandola a Obama come la campionessa dell'accoglienza. Per la Nicolini decine di copertine e servizi in tv. Una star «salva profughi» nella Hollywood triste dei barconi. Per lei, nei salotti radical chic, ...