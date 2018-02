Curling | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Svezia troppo forte | l’Italia si arrende

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l'Italia sfida Svezia e Norvegia per chiudere in bellezza : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ultime partite dell'Italia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, stone dopo stone, minuto per ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Italia sfida Svezia e Norvegia per chiudere in bellezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime partite dell’Italia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono purtroppo già certi di non accedere alle semifinali e oggi giocheranno soltanto per l’onore: prima la sfida contro la corazzata Svezia che guida la classifica, poi il match di chiusura contro la Norvegia che è in piena corsa per le medaglie. Amos Mosaner e compagni ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia chiude il torneo con Svezia e Norvegia - due grandi sfide per lasciare un ulteriore segno : Domani si chiuderà l’avventura dell’Italia del Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin, Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer non ha più nulla da perdere e dopo aver visto definitivamente sfumare il sogno delle semifinali cercherà di conquistare un’altra vittoria per lasciare un segno ancora più importante in questa rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri torneranno sul ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte sognano in grande - Italia del Curling eliminata : Olimpiadi INVERNALI PyeongChang 2018, LE pagelle DI LUNEDI’ 19 febbraio ANNA CAPPELLINI e LUCA LANOTTE: 7,5. Sono stati davvero eccezionali nella short dance. La nostra coppia ha realizzato il nuovo record Italiano, ha concluso in quinta posizione ed è in piena lotta per il podio: la medaglia di bronzo virtuale è lontana soltanto un punto, stanotte si sogna qualcosa di grande e le nostre stelle non vogliono deluderci. Italia ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di martedì 20 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming : martedì 20 febbraio l’Italia affronterà le sue ultime due partite del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri, infatti, hanno dovuto dire addio al sogno di raggiungere le semifinali e gli ultimi due incontri rappresenteranno una passerella per Amos Mosaner e compagni: le sfide contro Svezia e Norvegia saranno il miglior modo possibile per salutare la rassegna a cinque cerchi. Di seguito il ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone batte la Svezia e la raggiunge al secondo posto - vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna : Il Giappone supera la Svezia nella nona sessione e ora le due squadre sono appaiate in seconda posizione nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna che salgono al quarto posto e tornano così pienamente in corsa per semifinali. Giornata quindi da dimenticare per la Svezia di Anna Hasselborg che, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, viene battuta anche dal ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling maschile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 01.05 Danimarca vs Svezia (maschile, prima giornata): 5-9 01.05 Canada vs Italia (maschile, prima giornata): 5-3 01.05 Corea del Sud vs USA (maschile, prima giornata): 7-11 01.05 Svizzera vs Gran ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Svezia viene travolta dalla Svizzera - ma è comunque la prima semifinalista. La Gran Bretagna raggiunge il Canada : La Svezia è la prima semifinalista del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra capitanata da Niklas Edin, nonostante la clamorosa sconfitta per 10-3 con la Svizzera di Peter De Cruz, ottiene comunque la qualificazione con due gare d’anticipo. Il Canada viene superato all’extra-end dagli Stati Uniti e raggiunto al terzo posto dalla Gran Bretagna, che ha battuto la Danimarca. L’Italia è stata ancora sconfitta ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia perde con la Corea del Sud - addio semifinali : L’Italia deve dire addio al sogno delle semifinali nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri perdono contro la Corea del Sud per 8-6, incappano nella quarta sconfitta consecutiva e ormai le prime quattro posizioni in classifica sono impossibili da raggiungere quando mancano soltanto due incontri al termine del round-robin. Il nostro quartetto, anche oggi, ha lottato strenuamente ed è rimasto ...

Un membro della squadra russa di Curling è stato trovato positivo al meldonium alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang : Alexander Krushelnitsky, membro della squadra di curling mista degli atleti olimpici russi, è risultato positivo al meldonium, una sostanza che dal 2016 è nella lista delle sostanze vietate dalla WADA perché migliora il metabolismo e la resistenza: la positività è stata The post Un membro della squadra russa di curling è stato trovato positivo al meldonium alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang appeared first on Il Post.

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte in lotta per il bronzo dopo il programma corto! L’Italia cede alla Corea nel Curling : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata Coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 6-8. Azzurri piegati in volata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto contro i padroni di casa: serve assolutamente una vittoria per continuare a rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Gli Azzurri hanno perso le ultime tre partite e devono prontamente reagire: il successo per sperare di lottare per ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 3-5. Serve la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto contro i padroni di casa: Serve assolutamente una vittoria per continuare a rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Gli azzurri hanno perso le ultime tre partite e devono prontamente reagire: il successo per sperare di lottare per ...